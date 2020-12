Messi faz gol histórico, iguala Pelé, mas Barcelona empata com o Valencia em casa

Messi bateu mais uma marca pessoal ao atingir o recorde de Pelé em gols oficiais por um mesmo clube. De cabeça, o craque argentino balançou as redes pela 643.ª vez pelo Barcelona, mas o time catalão não conseguiu sair de campo vitorioso e empatou por 2 a 2 com o Valencia neste sábado, no Camp Nou.

Ronald Araújo fez o outro tento do Barça, e Diakhaby e Maxi Gómez marcaram para o Valencia. Messi perdeu um pênalti que cobrou no fim do primeiro tempo, mas deixou sua marca após completar cruzamento de Jordi Alba no rebote e fez seu gol de número 643 com a camisa do Barcelona, igualando Pelé, que fez o mesmo número de gols em jogos oficiais pelo Santos.

O primeiro tempo da partida foi marcado pela ofensiva dos anfitriões, que encontraram uma defesa bem preparada e pronta para o contra-ataque. A equipe visitante abriu o placar aos 28 minutos, após Diakhaby subir sozinho e cabecear em escanteio direto para as redes de Ter Stegen. A reação do time de Ronald Koeman chegou nos minutos finais da etapa, com a expulsão de Gaya após derrubar Griezmann. Ao buscar a confirmação pelo VAR, o árbitro anulou o cartão vermelho, convertendo em amarelo, mas manteve a penalidade máxima.

Messi encaminhou-se para a cobrança, que traria mais um recorde para sua carreira, porém perdeu o pênalti. Em seguida, numa jogada extraordinária, a cabeça do atacante encontrou a bola, vindo de passe de Jordi Alba após o rebote da defesa, marcando o gol e fazendo história. Quando chegou o intervalo, tudo igual no Camp Nou, nada igual na trajetória do meia.

No segundo tempo, o Barcelona já entrou em campo com ânimo para alterar o resultado e assim o fez, com Ronaldo Araújo, que aproveitou a oportunidade em um chute de primeira, deixando 2 a 1 para os donos da casa, que seguiram ofensivos. Mingueza, que buscou diversas chances ao longo do período, acabou levando amarelo após falta dura em Gonçalo Guedes. O Valencia seguiu com a defesa bem fechada, se prevenindo do forte ataque do rival, e, com cruzamento de Gaya, Maxi Gómez igualou o placar aos 23 minutos.

Os minutos seguintes foram marcados por jogadas de perigo do Barcelona, com destaque para lances do meio-campista brasileiro Philippe Coutinho, que trouxe sustos a Doménech, e falta desperdiçada por Messi para fora.

Depois de duas vitórias seguidas, o Barcelona volta a tropeçar e, assim, não se aproxima dos líderes. Por enquanto, aparece em quinto lugar na tabela do Campeonato Espanhol, com 21 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Sevilla, que joga ainda neste sábado. O Valencia, que se mantém em 14º, conta atualmente com 15 pontos, mas ainda depende de outros resultados da rodada para continuar na posição.