Messi faz seu 301.º gol e Barça lidera Campeonato Espanhol

O Mejor Jogador do Ano da Fifa marcou o segundo gol do Barça pouco depois do intervalo e encerrou a goleada com mais um no final da partida. O meia-atacante de 25 anos, que soma 13 gols na temporada, conferiu em 270 ocasiões com seu time e em 31 com a Argentina.

O Barça, que chegou para a disputa com um centro de defesa formado pelo meio-campista Sergio Busquets e o lateral Adriano Correia, se viu submetido a uma grande pressão por um Rayo lutador antes de sair na frente no marcador.

Cesc Fàbregas ajudou com o gol de Villa aos 20 minutos, e Martín Montoya arrematou um passe de Messi e fez o segundo aos 47. Xavi e Fàbregas completaram a festa do Barça.

O clube se mantém invicto desde a largada da liga espanhola, quando o técnico Tito Vilanova assumiu a equipe, e acumula 25 pontos depois de nove partidas disputadas.

"Estamos encantados com Leo", disse Vilanova na coletiva de imprensa. "Estamos contentes porque marcou, mas ainda mais porque no último minuto fez uma disparada de 30 metros para nos ajudar na defesa".

O primeiro clássico galego entre o Deportivo La Coruña e o Celta Vigo na primeira divisão em cinco anos acabou em um empate de 1 x 1. O Celta conseguiu aguentar todo o segundo tempo com um jogador a menos.

O Celta Vigo é o 11o da tabela com 10 pontos, enquanto o Deportivo está na 18a posição com 7 pontos.

O Málaga é o terceiro com 18 pontos na esteira de um decepcionante empate sem gols com o Espanyol, e o Real Betis derrotou o Valência por 1 x 0, ocupando a quarta colocação com 16 pontos graças a um gol de Salva em Benito Villamarín.