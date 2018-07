Messi faz três, Barça goleia o Rayo e bate recorde de invencibilidade

Quando se considera que o Rayo Vallecano teve dois jogadores expulsos, sendo um ainda no primeiro tempo e outro a 23 minutos do fim do jogo, e que do outro lado do campo estavam Messi, Neymar e Suárez, até que a goleada por 5 a 1 ficou barata para o Rayo Vallecano. Com mais uma vitória, o Barcelona chegou à sua 35.ª partida seguida sem perder, um novo recorde para clubes espanhóis.

Só pelo Campeonato Espanhol já são 10 vitórias seguidas, o que deixa o Barcelona com boa folga na liderança. O time catalão tem 69 pontos, oito a mais que o Atlético de Madrid, vice-líder, que tem 61. O Real Madrid, com 57, aparece em terceiro.

Com os três gols que marcou nesta quinta-feira, pela 27.ª rodada, Lionel Messi alcançou 19 na atual edição do Espanhol. Passou Neymar, empatou com Benzema, e só fica atrás de Luis Suárez (25) e Cristiano Ronaldo (23).

Jogando em casa, em Madri, o Rayo segurou o Barcelona quanto deu. Só que o goleiro Juan Carlos não ajudou. Aos 22 minutos, chegou a agarrar a bola num cruzamento, mas deixou ela escapar nos pés de Rakitic, que não perdoou.

Com quatro meio-campistas que sabem jogar com a bola (Sergi Roberto na lateral-esquerda, Busquets, Iniesta e Rakitic), o Barcelona dominava o meio-campo e logo chegou ao segundo, com Messi, após assistência de Neymar.

No último minuto do primeiro tempo, Llorente deu um carrinho em Rakitic e recebeu o vermelho direto, em decisão bastante rigorosa do árbitro. Bom para o Barcelona, que ampliou com Messi pegando rebote de uma bola de Suárez na trave.

O Rayo não temia o Barça e mantinha sua usual proposta ofensiva. Foi recompensado com um gol do angolano Manucho antes de Iturra derrubar Busquets na área e também ser expulso. Suárez perdeu o pênalti, parando em Juan Carlos, mas, com dois a mais, o jogo ficou fácil demais para o Barcelona.

No quarto gol, Messi recebeu de Busquets e tocou na saída do goleiro. No quinto, Mathieu colocou na cabeça de Arda Turan, reserva de luxo. No domingo, o Barça volta a campo contra o Eibar, fora de casa.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, em Barcelona, o Espanyol recebeu o Betis e perdeu por 3 a 0. Os dois times estavam empatados na tabela e agora a equipe de Sevilla se distanciou. Tem 31 pontos, contra 28 dos catalães, respectivamente nos 13.º e 14.º lugares.

Já o Granada fez valer o fator casa para vencer o Sporting Gijón por 2 a 0 em jogo de dois times que brigam contra o rebaixamento. O Granada até passou o Gijón, indo a 26 pontos, contra 24 do rival, mas ambos estão na degola, só à frente do Levante, que tem 20.