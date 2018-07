Messi faz três gols e comanda vitória da Argentina sobre Suíça

Como poucas vezes em sua carreira, Messi foi decisivo nesta quarta-feira para que a Argentina vencesse a Suíça, por 3 a 1, em amistoso jogado em Berna. O melhor jogador do mundo, que tem que conviver com seguidas críticas em relação às suas atuações com a camisa da seleção, fez os três gols da vitória da sua equipe, apesar de um segundo tempo apagado.

Diferente do habitual, a Argentina entrou em campo com três jogadores de marcação no meio-campo: Sosa, Mascherano e Braña. O único meia mais ofensivo era Maxi Rodriguez. No ataque, somente Messi e Agüero. O técnico Sabella desejava assegurar a consistência defensiva e dar espaço para Messi jogar.

No início, a estratégia deu certo. Messi fez boa jogada individual, tocou para Agüero e recebeu belo toque de calcanhar. A tabela foi completada com o jogador do Barcelona batendo de primeira, no canto esquerdo de Benaglio.

Por mais que Messi e Agüero infernizassem a zaga suíça, os donos da casa conseguiam equilibrar o jogo. Tanto que chegaram ao empate, os 4 minutos do segundo tempo. Xhaka cruzou, Derdiyok furou, mas Shaqiri pegou de primeira, em cheio na bola, e deixou tudo igual.

Com os dois times buscando a vitória, o segundo tempo foi movimentado. O gol que recolocou a Argentina à frente saiu aos 43. Agüero roubou a bola na intermediária ofensiva e ela ficou com Messi. O craque deixou Senderos no chão e deu um leve toque para encobrir o goleiro Marco Woelfli e fazer 2 a 1. Nos acréscimos, Higuain foi derrubado na área. Messi bateu e fez o terceiro dele e da Argentina.

Mais sul-americanos - Também nesta quarta-feira, o Uruguai visitou a Romênia em Bucareste e empatou em 1 a 1. Cavani abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo. No começo do segundo tempo, Stancu deixou tudo igual. Fucile, do Santos, entrou no intervalo. Loco Abreu ficou no banco.

O Peru também não saiu de um empate com a Tunísia, por 1 a 1, em Túnis. Pizarro, de pênalti, fez 1 a 0 nos acréscimos do primeiro tempo. Logo em seguida, ainda antes do intervalo, Ben Yahia empatou.