Messi feliz entre as crianças em ato da Unicef

BARCELONA - O atacante argentino do Barcelona, Lionel Messi, foi o protagonista nesta quinta-feira de um encontro com 63 crianças de 11 colégios da cidade catalã, programado pela Unicef, no qual o jogador respondeu a perguntas dos pequenos, a maioria delas em torno de sua infância.

Como embaixador da Boa Vontade da Unicef, o astro argentino participou de uma atividade da organização humanitária com o objetivo de disseminar os direitos das crianças.

A diretora-executiva do Unicef na Espanha, Paloma Escudero, explicou que neste programa participam 1,5 mil escolas na Espanha, nas quais as crianças aprendem sobre o conhecimento da convenção dos direitos das crianças, que este ano completa 20 anos.

Ao todo, 11 escolas foram selecionadas para a solenidade desta quinta-feira, que ocorreu na sala Paris do Camp Nou, onde Messi foi o grande destaque, diante das crianças que transbordavam alegria quando o jogador entrou no recinto, depois das apresentações do vice-presidente da Fundação do Barça, Gabriel Masfurroll, e do representante da Unicef Catalunha, Pablo Giménez.

O jogador contou que todos os gols que marca - quando olha para o céu - é para dedicá-los a sua avó. "Foi ela que me levou para jogar futebol e que não viveu o que estou passando. Mas lá de cima, ela me ajuda e está feliz com tudo o que minha família e eu estamos vivendo", assinalou.

Ao finalizar o ato, Messi posou para fotografias e deu autógrafos, além de conhecer em primeira mão os trabalhos de reciclagem realizados pelos jovens com brinquedos.