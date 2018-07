Messi festeja novo recorde, mas mira título da Liga dos Campeões

Em quatro dias, Lionel Messi marcou seis gols que o colocaram ainda mais na história do futebol. Fez três no sábado, sobre o Sevilla, para se tornar o maior artilheiro do Campeonato Espanhol, e outros três nesta terça-feira, contra o APOEL, no Chipre, para se isolar como maior goleador da Liga dos Campeões.

Nas redes sociais, o jogador argentino festejou o feito e elogiou o antigo recordista europeu, Raúl, um ícone da história do Real Madrid. "Feliz por superar o recorde de gols da Liga dos Campeões de um jogador fenomenal como o Raúl. Mas o que realmente importa é que nossos gols sirvam para chegarmos até Berlim (sede da final) e possamos lutar pela Liga", escreveu Messi.

Diante do APOEL, o craque canhoto anotou três gols com a perna esquerda e se tornou o jogador com mais "hat-tricks" (como os ingleses chamam três gols em um jogo) na Liga dos Campeões: cinco. Ele também chegou a 416 gols como profissional e superou os 414 que Ronaldo Fenômeno marcou durante toda a carreira.

O recorde da Liga dos Campeões, porém, promete mudar de mão em mão nos próximos anos. Afinal, se Raúl estacionou nos 71 e, em fim de carreira, vai jogar nos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo também soma 71 - três a menos que Messi - e pode encostar ainda nesta quarta-feira, quando o Real visita o Basel.