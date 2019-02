Messi fica fora de treino e preocupa Barcelona antes de clássico

O Barcelona pode ter uma grande baixa para o clássico com o Real Madrid, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O atacante Lionel Messi ficou fora do treino desta segunda, após se machucar no fim de semana, em rodada do Campeonato Espanhol.

Messi sofreu lesão na perna direita no empate por 2 a 2 com o Valencia, no sábado. O argentino marcou os dois gols do Barça antes de se machucar. A contusão aconteceu quando o atacante sofreu uma pancada em uma dividida com o defensor Antonio Lato, no segundo tempo da partida.

O clube espanhol ainda não divulgou os detalhes sobre o problema físico do craque. De acordo com a imprensa espanhola, a lesão não seria grave e, em tese, não impediria que o atacante enfrentasse o Real nesta quarta. Mas a ausência do argentino no treino desta segunda aumenta a preocupação da torcida para o clássico que será disputado no estádio Camp Nou, na Catalunha.

Messi vive bom momento na temporada, com 21 gols em 22 partidas disputadas até agora no Espanhol. É o artilheiro da competição. Ele marcou ao menos um gol nos últimos nove jogos da equipe em todas as competições.

Apesar da grande fase, o argentino não fez falta no primeiro clássico entre as duas equipes na temporada, em outubro. Por conta de uma fratura no braço direito, ele desfalcou o Barça na goleada de 5 a 1 sobre o Real, em rodada do Espanhol.