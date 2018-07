Messi ganha mais dinheiro no futebol do que Cristiano Ronaldo

Os três principais jogadores do Barcelona, Messi, Neymar e Suárez, também encabeçam a lista dos mais bem pagos pelo clube catalão. Da mesma forma, na ponta dos salários mais altos do rival Real Madrid figura ninguém menos do que o português Cristiano Ronaldo. Na disputa dos craques de maior salário das duas principais equipes da Espanha, o argentino Lionel Messi fatura mais. São 21,2 mihões de euros por ano contra 17 milhões de euros de CR7.

A relação dos valores pagos aos jogadores de Barcelona e Real Madrid foi divulgada pelo portal Sportyou. Os jogadores do time madrilenho já haviam tido os 'vencimentos' revelados em março. Bale e Sergio Ramos completam o pódio no Santiago Bernabéu. A comparação com os atletas do Barça é inevitável.

SALÁRIOS DOS JOGADORES DO BARCELONA POR ANO EM MILHÕES

1. Messi: 21,2 de euros - R$ 91,3

2. Neymar: 10 de euros - R$ 43

3. Suárez: 10 de euros - R$ 43

4. Iniesta: 7,5 de euros - R$ 32,3

5. Rakitic - 6,5 de euros - R$ 28

6. Busquets - 6 de euros - R$ 25,8

7. Daniel Alves - 6 de euros - R$ 25,8

8. Piqué- 5,8 de euros - R$ - 24,9

9. Mascherano - 5,5 de euros - R$ 23,6

10. Alba: 4 de euros - R$ 17,2

11. Arda Turan: 4 de euros - R$ 17,2

12. Bravo: 3,5 de euros - R$ 15

13. Vermaelen: 3,5 de euros - R$ 15

14. Ter Stegen: 3 de euros - R$ 12,9

15. Mathieu: 3 de euros - R$ 12,9

16. Adriano: 2,5 de euros - R$ 10,7

17. Vidal: 2,5 de euros - R$ 10,7

18. Rafinha: 2 de euros - R$ 8,6

19. Bartra: 2 de euros - R$ 8,6

20. Sergi Roberto: 1,5 de euros - R$ - 6,4

21. Douglas: 1,5 de euros - R$ 6,4

22. Masip: 1 de euros - R$ 4,3

23. Munir: 1 de euros - R$ 4,3

24. Sandro: 1 de euros - R$ 4,3

SALÁRIOS DOS JOGADORES DO REAL MADRIR POR ANO EM MILHÕES

1. Cristiano Ronaldo: 17 de euros - R$ 73,2

2. Bale: 11 de euros - R$ 47,4

3. Sergio Ramos: 10 de euros - R$ - 43

4. Benzema: 8 de euros - R$ - 34,5

5. James Rodríguez: 6 de euros - R$ - 25,8

6. Kroos: 6 de euros - R$ - 25,8

7. Modric: 4,5 de euros - R$ - 19,3

8. Marcelo: 4 de euros - R$ 17,2

9. Pepe: 3,8 de euros - R$ 16,3

10. Arbeloa: 2,8 de euros - R$ 12

11. Varane: 2,4 de euros - R$ 10,3

12. Isco: 2 de euros - R$ - 8,6

13. Keylor Navas: 2 de euros - R$ 8,6

14. Jesé: 1,2 de euros - R$ - 5,1

15. Carvajal: 1,2 de euros - R$ 5,1

16. Nacho: 1,2 de euros - R$ 5,1