Messi grava vídeo de apoio a namorada do são-paulino Centurión

O São Paulo não fala sobre o assunto, mas o atacante Centurión está vivendo um drama pessoal. Sua namorada, Melody Pasini, está com uma doença séria e passa por tratamento na Argentina. Por isso, o jogador tem sido liberado de treinamentos e sequer enfrentou a Chapecoense.

Melhor do mundo, Lionel Messi mostrou que está na corrente positiva pela recuperação de Melody e até gravou um vídeo de apoio a ela, publicado pela garota no seu perfil do Facebook.

"Oi, Melody. Nos inteiramos aqui sobre o que está acontecendo e queria aproveitar para te desejar saúde. Sei que é muito difícil dizer algo neste momento, mas simplesmente quero te dizer desejo o melhor", diz Messi no vídeo. No fim de maio, Melody postou, também em sua conta no Facebook, que agradecia ao doador que "salvou" sua vida.