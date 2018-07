Messi já planeja treinar com companheiros na quinta-feira

BUENOS AIRES - Depois de um mês na Argentina, recuperando-se de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, Lionel Messi vai voltar a Barcelona no primeiro dia de 2014. Nesta segunda-feira, em vídeo publicado pelo programa argentino ''Mundo Leo'', que trata semanalmente da carreira do jogador, o craque afirmou que na quinta-feira já deverá estar treinando com seus companheiros.

"No dia 1.º saio daqui (de Buenos Aires) e no dia 2 me junto ao grupo, para treinar com eles, jogar um pouco de futebol, que é algo que aqui eu não pude fazer. A partir daí veremos quando estarei pronto para jogar", comentou Messi.

Em declaração reproduzida pelo site do jornal El Clarín, Messi diz que seu maior desejo para 2014 é não ter lesões. "Existem muitas coisas importantes no ponto de vista pessoal, mas no desportivo peço que 2014 seja um ano sem lesões. O objetivo agora será ficar pronto fisicamente. A ideia é realizar alguns treinos com meus companheiros antes de voltar a jogar", afirmou.

O craque argentino se machucou no dia 10 de novembro e começou a recuperação na Espanha mesmo. Ele viajou no dia 30 daquele mês para a Argentina, onde treina sob a supervisão de Elvio Paolorrosso, preparador físico do Barcelona.

O ''Mundo Leo'' filmou parte dos treinamentos de Messi em Buenos Aires. Nas imagens disponíveis na internet, o jogador aparece realizando aparentemente sem dificuldades exercícios de movimentação e explosão, sempre encerrando com chutes a gol.