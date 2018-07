Messi já superou fase clínica da lesão, diz federação argentina

BUENOS AIRES - Os exames médicos realizados no atacante argentino Lionel Messi não encontraram mais sinais de ruptura no bícepes femoral da sua perna direita, o que significa que a fase clínica da lesão agora está superada, afirmou em comunicado divulgado na sexta-feira a Associação do Futebol Argentino (AFA), órgão máximo do futebol daquele país.

Messi recebeu a boa notícia nas dependências da AFA, onde há duas semanas faz fisioterapia para se recuperar da lesão sofrida no dia 10 de novembro, em partida pelo Barcelona, seu clube. "Os exames realizados hoje (sexta-feira), nas instalações da AFA, mostram que Messi já superou a fase clínica de sua lesão", disse o comunicado.

"O jogador iniciará na próxima segunda-feira a terceira etapa do processo de recuperação, que é a preparação física. Será realizada na cidade de Rosario, e comandada pelo preparador físico do Barcelona, Elbio Paolorosso, e por dois integrantes da comissão médica da seleção argentina: Luís García (cinesiólogo) e Marcelo D'Andrea (fisioterapia)", conclui o comunicado.

Messi é a estrela da seleção argentina que buscará no Brasil o terceiro título mundial de sua história, após os triunfos em 1978 e 1986. A Argentina é a cabeça-de-chave do grupo F ao lado de Bósnia, Irã e Nigéria.