Messi joga diante da Rússia, mas será poupado contra a Nigéria

Na véspera do duelo diante da Rússia, o técnico Jorge Sampaoli confirmou nesta sexta-feira a escalação de Lionel Messi no amistoso que marcará a reinauguração do Estadio Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo do ano que vem. O astro do Barcelona estará em campo neste sábado, mas deverá desfalcar a Argentina no duelo seguinte, contra a Nigéria, terça que vem, em Krasnodar.

"Fui eu que propus ao Messi jogar apenas uma partida. Talvez ele quisesse jogar as duas. Sua felicidade sempre esteve no campo", explicou Sampaoli. "Vejo o Leo muito maduro. Posso estabelecer um diálogo de treinador para jogador", completou.

Sampaoli não confirmou a escalação para encarar os russos, mas deve aproveitar o amistoso para observar alguns nomes que vêm tendo poucas chances. Entre eles, o meia Giovani Lo Celso, de apenas 21 anos, promessa argentina que busca seu espaço no Paris Saint-Germain.

"A vantagem que tem o Gio é que pode estabelecer um vínculo com o Messi dentro do campo de jogo", considerou o treinador. "Para nós, vai ser determinante encontrar vínculos dentro de campo com Messi. Mas não devemos esperar todo o tempo que este seja o argumento definitivo."

A declaração soou como uma resposta a Paulo Dybala, destaque da Juventus que disse recentemente não se sentir confortável atuando ao lado de Messi, já que ambos costumam ocupar faixa de campo semelhante. Sobre o assunto, porém, Sampaoli prometeu buscar soluções.

"Dybala se destaca muitíssimo na Juventus e Leo é o melhor do mundo. Se esta relação tiver produtividade para o futuro, a Argentina pode somar e ser mais contundente. Temos que trabalhar para isso. Este tipo de relação é natural e às vezes é preciso provocar um vínculo diferente para que aconteça. Devemos buscar a inserção do Paulo no time ao lado do Messi quando for possível", projetou.

Apesar de não ter confirmado, o treinador deverá escalar a Argentina neste sábado com: Sergio Romero; Mascherano, Germán Pezzella e Otamendi; Enzo Pérez, Kranevitter, Lo Celso e Eduardo Salvio; Messi, Agüero e Di María.