Messi lança coleção de arte criptografada NFT do 'Messiverso'

O astro argentino Lionel Messi lançou sua própria coleção de tokens não-fungíveis (NFTs) de arte criptografada, criada com sua imagem pelo designer digital BossLogic e que começará a ser vendida nesta sexta-feira.

Messi, de 34 anos, é apresentado como rei, super-herói, e titã grego em obras intituladas "Homem do Futuro", "Vale o quanto Pesa" e "A Peça do Rei", celebrando as conquistas de sua carreira. O artista australiano BossLogic é conhecido por seu trabalho com a Marvel Studios e a Disney.

A NFT é uma forma de ativo criptografado que usa o sistema de blockchain para registrar o status de propriedade de objetos digitais, como imagens, vídeos e texto. Embora qualquer um possa ver o item, apenas o comprador de uma NFT possui o status oficial de proprietário.

O mercado de NFTs explodiu nos últimos meses. Em março deste ano, a casa de leilões Christie's vendeu uma obra digital de autoria de um artista conhecido como Beeple por quase US$ 70 milhões (mais de R$ 350 milhões).

"A arte é como o futebol. Eterna", afirmou Messi em sua conta no Twitter no início de agosto ao anunciar o lançamento.

As obras da coleção chamada de "Messiverso" estarão disponíveis para compra na plataforma Ethernity Chain, conhecida por produzir obras NFT para astros do esporte.