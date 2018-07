Messi marca 3 e vira maior artilheiro da história do Barcelona

Com gols aos 17 minutos do primeiro tempo e outros aos 23 e 43 do segundo, o argentino, eleito por três anos seguidos o melhor jogador do mundo, soma 234 tentos com a camisa do time catalão.

O Centro de Documentação e Estudos do Barcelona e o jornal La Vanguardia realizaram um estudo conjunto para verificar o número oficial de gols anotados por Rodríguez na década de 1950.

O estudo descobriu que César havia marcado três gols a menos do que se sabia até agora, segundo o site do Barça (www.fcbarcelona.com).

Messi, de 24 anos, tem agora 54 gols em todas as competições na temporada e é o artilheiro da liga espanhola.

O atacante argentino, que disputa sua oitava temporada no clube, precisou de 314 partidas para superar a marca de César, que disputou 354 jogos oficiais.

Os outros gols do Barcelona foram marcados por Xavi e Tello. Pelo Granada anotaram Diego Mainz e Guilherme Siqueira (dois de pênalti).

Com a vitória, o Barça ficou a 5 pontos do líder Real Madrid, que enfrenta o Villarreal na quarta-feira.

(Reportagem de Iain Rogers)