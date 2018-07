Messi marca 4 e Barça goleia Valencia pelo Espanhol

BARCELONA - No confronto entre segundo e terceiro colocados do Campeonato Espanhol, o Barcelona levou a melhor e atropelou o Valencia neste domingo, no Camp Nou, por 5 a 1. Mais uma vez, o show ficou por conta de Lionel Messi, que marcou quatro gols - o outro do time da casa foi de Xavi. Ele soma agora 27 gols, contra 28 de Cristiano Ronaldo, artilheiro da competição.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 51 pontos, contra 61 do líder Real Madrid. Na próxima rodada, a 25.ª, a equipe catalã vai a Madri, onde enfrenta o Atlético, no domingo que vem. Já o Valencia, que estacionou nos 40 pontos, recebe o Sevilla, no mesmo dia.

Apesar da vitória, o time da casa começou mal a partida e sofreu o primeiro gol logo aos 9 minutos. Após cruzamento da direita, a zaga bobeou, o goleiro Victor Valdés saiu mal e Piatti tocou de esquerda.

Mas o Barcelona tem Lionel Messi, que virou o placar ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, ele mostrou tranquilidade para tirar do brasileiro Diego Alves e empatar. Cinco minutos depois, o argentino aproveitou rebote do goleiro para marcar novamente.

Na volta para o segundo tempo, o time catalão continuou pressionando, mas Diego Alves e a trave, salvavam o Valencia. Até que, aos 30 minutos, Messi marcou seu terceiro. Tello fez boa jogada pela esquerda e bateu, o goleiro defendeu, mas o argentino marcou no rebote. Nove minutos depois, ele voltou a aparecer ao fazer um lindo gol, por cobertura. Antes do fim da partida, Xavi ainda deixou sua marca.

BANEGA PASSARÁ POR CIRURGIA

Como se a goleada sofrida não fosse suficiente, o Valencia ainda teve mais uma péssima notícia neste domingo. O volante argentino Ever Banega precisará passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, após se envolver em um estranho acidente.

O argentino estava abastecendo seu carro, mas esqueceu de puxar o freio de mão. Assim, o automóvel passou por cima de seu pé, gerando uma fratura no local. Por conta da operação, o jogador deverá ficar afastado do gramado por seis meses.

RAYO VALLECANO VENCE

Ainda neste domingo aconteceu outra partida com muitos gols pelo Espanhol. O Rayo Vallecano, com dois gols do brasileiro Diego Costa e mais dois de Bangoura, venceu o Levante, fora de casa, por 5 a 3. A equipe chegou aos 31 pontos na tabela, um a menos que o rival deste final de semana.