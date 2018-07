Messi marca 400º gol e Barcelona garante a liderança na Espanha

Atualizado às 16h32

Embalado pela importante vitória sobre o Paris Saint-Germain na França, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona assegurou a sua permanência na liderança do Campeonato Espanhol neste sábado ao derrotar o Valencia por 2 a 0, no Camp Nou, em duelo válido pela 32ª rodada.

Com o triunfo deste sábado, o Barcelona se recuperou do tropeço na rodada anterior, o empate por 2 a 2 com o Sevilla, fora de casa, que permitiu a aproximação do Real Madrid. Agora, porém, o Barcelona chegou aos 78 pontos, com cinco de vantagem para o rival, que vai entrar em campo ainda neste sábado para enfrentar o Málaga, em casa. Já o Valencia, na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, é o quarto colocado com 65 pontos.

O Barcelona abriu o placar da partida logo no primeiro minuto. E o gol veio exatamente com o principal responsável pelo triunfo diante do PSG. Messi disparou com a bola e rolou cruzado para Messi finalizar cruzado, na saída do goleiro brasileiro Diego Alves, abrindo o placar no Camp Nou.

O Valencia teve ótima chance para reagir logo depois, mas desperdiçou. Aos oito minutos, Piqué derrubou Rodrigo na grande área. Na cobrança de pênalti, Parejo bateu fraco, no canto direito, facilitando a defesa de Bravo.

Depois disso, o duelo seguiu equilibrado e movimentado. O Valencia acertou a trave em uma finalização de Alcacer, aos 32 minutos, mas o Barcelona também ameaçou. Na etapa final, por exemplo, foi Messi quem acertou a trave, em uma bela cobrança de falta.

Já no final do duelo, aos 48 minutos, o Barcelona sacramentou a sua vitória. Messi disparou livre e finalizou, tentando encobrir Diego Alves. O goleiro brasileiro fez a defesa, mas o rebote ficou com Messi, que chutou de novo, definindo o triunfo do Barcelona por 2 a 0 e a liderança do Campeonato Espanhol.

Neste sábado, o argentino marcou o seu gol de número 400 pelo time catalão. "400 gols pelo Barcelona e espero marcar muito mais! Porém, a parte mais importante é que nós conseguimos a vitória em um jogo muito difícil", divulgou Messi em sua conta no Facebook.