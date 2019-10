Messi marca, Barça vence fora e assume topo; Inter bate o Borussia e é vice-líder

Em um jogo no qual Lionel Messi abriu o placar já aos 3 minutos do primeiro tempo, finalizando para as redes após tabelar com o brasileiro Arthur, o Barcelona bateu o Slavia Praga por 2 a 1, nesta quarta-feira, na República Checa.

O resultado fez o time catalão alcançar a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões, com sete pontos, e ultrapassar o Borussia Dortmund, que no outro duelo que fechou a terceira rodada chave foi superado pela Inter de Milão por 2 a 0, na Itália.

Ao perder fora de casa, equipe alemã caiu do topo para o terceiro lugar, com quatro pontos, enquanto o clube italiano, com a mesma pontuação, assumiu a vice-liderança e agora fecha a zona de classificação da chave às oitavas de final do torneio.

O Slavia Praga, que deu muito trabalho ao Barça e exerceu forte pressão no fim do jogo, chegou a conquistar o empate no início da etapa final, com um gol de Jan Boril. Porém, pouco depois, aos 11 minutos, a equipe espanhola voltou a marcar em nova jogada com participação importante de Messi.

O argentino cobrou falta para a grande área e Suárez, oportunista, aproveitou a falha de um defensor para dominar e, mesmo com muito pouco ângulo na linha de fundo, balançar as redes. No arremate, a bola desviou em Olayinka e o juiz não creditou o tento ao uruguaio e considerou gol como sendo contra do defensor nigeriano.

Já no confronto realizado em Milão, a Inter de Milão abriu o placar aos 22 minutos, com um gol marcado pelo argentino Lautaro Martínez. E o mesmo atacante desperdiçou uma oportunidade de ampliar o placar aos 37 da etapa final, quando não converteu a cobrança de uma penalidade. Aos 44, porém, os donos da casa asseguraram de vez o triunfo ao balançarem as redes com Candreva.

O Slavia Praga, com apenas um ponto, passou a ficar sozinho na lanterna desta chave. Na quarta rodada do Grupo F, o time checo enfrentará o Barcelona no próximo dia 5 de novembro, na Espanha. No mesmo dia, o Borussia Dortmund tentará dar o troco na Inter em solo alemão.