Messi marca de pênalti e Barcelona afasta zebra Bilbao

BARCELONA - O Barcelona conseguiu uma importante vitória neste sábado, no Camp Nou, pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol. Diante do surpreendente Athletic Bilbao, o time catalão teve trabalho, mas conseguiu vencer por 2 a 0, com gols de Iniesta e Messi, mantendo a distância de seis pontos que o separa doReal Madrid.

Ao vencer o Osasuna mais cedo, o Real chegou a abrir nove pontos de folga na liderança, chegando aos 78 na classificação. Para não dar adeus ao título, o Barcelona precisava vencer o Bilbao de Marcelo Bielsa, treinador argentino que o próprio Pep Guardiola considera ser o melhor do mundo.

Pesou para o Barcelona, porém, o cansaço do time basco, que jogou contra o Schalke 04 na quinta-feira, venceu por 4 a 2, mas só teve dois dias para recuperar as forças. Por isso, o Barça, que já está acostumado a tocar a bola, teve ainda mais liberdade para controlar a partida.

O goleiro Iraizoz salvou o Bilbao como podia até os 40 minutos. Foi aí que ele não teve como segurar a bomba de Iniesta, que abriu o placar para o Barcelona. A superioridade catalã, que já era grande no primeiro tempo, seguiu gigante na segunda etapa. E o segundo gol veio num pênalti sofrido por Tello e cobrado por Messi para fazer 2 a 0.

Para o Bilbao, a derrota vem em má hora. Primeiro porque deixa o time em 11.º, com 38 pontos, cinco a menos do que o Osasuna, primeiro time dentro da zona de classificação à Liga Europa. Segundo porque os dois times voltam a se encontrar no dia 25 de maio, na final da Copa do Rei, e o Barcelona já sabe que o Bilbao não assusta tanto assim.