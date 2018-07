Messi marca dois, Barcelona volta a vencer e agora se concentra para decisões

Com grande atuação de Lionel Messi, o Barcelona conseguiu interromper a sequência de duas derrotas consecutivas e venceu a Real Sociedad neste sábado por 3 a 2, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 32.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O craque argentino marcou duas vezes e deu assistência para Paco Alcácer marcar o terceiro. O adversário, no entanto, dificultou as coisas e marcou com Umtiti, contra, e Xabi Prieto, em ótima assistência do brasileiro Willian José. Detalhe que os cinco gols aconteceram no primeiro tempo.

O resultado levou o Barcelona aos 72 pontos, a três de distância do Real Madrid, que mais cedo venceu o Sporting Gijón por 3 a 2 - o gol da vitória de virada dos madrilenhos saiu apenas no último minuto. A Real Sociedad está em sétimo, com 52.

Além de se manter na cola do arquirrival, o triunfo em casa dá moral para o Barcelona buscar mais uma heroica virada na Liga dos Campeões da Europa. O time catalão precisa reverter a derrota de 3 a 0 para a Juventus para avançar à semifinal da competição. O duelo está marcado para esta quarta-feira, também no estádio Camp Nou.

Vale lembrar que na fase anterior o Barcelona perdeu o jogo de ida por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, mas, diante de sua torcida, conseguiu vencer por 6 a 1 e avançou. A maratona de jogos decisivos para o time catalão não para na equipe italiana. Na sequência, no domingo, dia 23, os comandados do técnico Luis Enrique visitarão o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.

Neste sábado, Neymar precisou cumprir suspensão e foi o principal desfalque no Camp Nou. Messi, no entanto, estava inspirado e comandou a vitória. Concentrados em não perder o Real Madrid de vista na ponta do Espanhol e se recuperar da sequência negativa, o Barcelona encurralou a Real Sociedad nos minutos iniciais.

De tanto insistir, conseguiu abrir o placar aos 16 minutos. Alcácer fez boa jogada pela esquerda e rolou para Messi, um pouco atrás da meia lua. O argentino dominou e encheu o pé para fazer o primeiro. A pressão continuou e o segundo gol veio 20 minutos depois. Alcácer invadiu a área e deixou de calcanhar para Suárez. O uruguaio chutou cruzado, o goleiro Rulli defendeu com as pernas, mas deu rebote. A bola bateu em Messi e entrou. Foi o gol de número 498 do argentino na carreira.

A Real Sociedad precisou sair para o jogo e conseguiu diminuir. Oyarzabal cruzou da direita, Willian José tentou cabecear, mas Ter Stegen apareceu para salvar. A bola sobra com Iñigo Martínez pela esquerda, que chutou cruzado. A bola bateu em Umtiti e entrou.

A partida seguiu eletrizante. Dois minutos mais tarde, o Barcelona foi ao ataque e fez o terceiro. Messi lançou Alcácer pela esquerda, que dominou e chutou cruzado. Ainda houve tempo para a Real Sociedad diminuir novamente. Willian José deixou Xabi Prieto na cara do gol. O atacante só teve o trabalho de tocar no canto esquerdo de Ter Stegen: 3 a 2.

Na etapa final, o Barcelona claramente passou a se poupar já de olho no duelo decisivo contra a Juventus. Criou mais algumas oportunidades com Messi e Suárez, mas também sofreu um pouco nas investidas de Willian José. Mas o placar permaneceu inalterado para alegria dos 81.704 torcedores que compareceram ao Camp Nou.