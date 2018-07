Messi marca dois e Barça abre vantagem na Copa do Rei

O recorde de gols em um ano não é o bastante para Lionel Messi. Insaciável, o argentino não aceitou ser poupado nesta quarta-feira, mesmo voltando de lesão, e marcou os dois gols do Barcelona na vitória sobre o modesto Córdoba, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Messi, que havia batido a marca de 85 gols de Gerd Müller, aumentou ainda mais sua contagem de gols neste ano. Passou de 86 para 88, faltando mais três jogos do Barcelona até o fim do ano. Em fase incrível, o atacante marcou 15 gols nas últimas nove partidas do time catalão.

Com esta fome de gols, Messi não deu chances ao Córdoba, da segunda divisão espanhola, e abriu o placar logo aos 11 minutos. Ele completou jogada de Pedro e David Villa e deixou o Barcelona, com time misto, na frente.

Após o gol, o visitante reduziu o ritmo e quase cedeu o empate. Contudo, Messi voltou a brilhar no segundo tempo. E, ao receber passe de Alexis Sánchez, anotou seu segundo gol no jogo e garantiu a vitória e a vantagem para a partida da volta, no Camp Nou, somente no dia 10 de janeiro de 2013.

Ainda nesta quarta, o Sevilla obteve vitória contundente sobre o Mallorca, fora de casa. Aplicou 5 a 0, com dois gols de Negredo, e abriu grande vantagem para o jogo da volta. Ainda pela quarta fase, o Athletic Bilbao decepcionou a torcida ao ser eliminado de forma precoce. Empatou por 1 a 1 com o Eibar, da terceira divisão, e se despediu da competição.

Garantido nas oitavas de final, por ter feito gol fora de casa, o Eibar terá pela frente o Málaga. O jogo de ida será disputado já na próxima semana. A volta vai ser realizada somente em janeiro.