Messi marca dois e Barça vence Granada de virada

O Barcelona enfrentou muitas dificuldades diante do Granada neste sábado, saiu perdendo, mas teve Lionel Messi decidindo a seu favor mais uma vez. O argentino marcou os dois gols da vitória da equipe catalã por 2 a 1, fora de casa, aumentando ainda mais a folga na liderança do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Barcelona a 63 pontos depois de 24 partidas, 13 à frente do Atlético de Madrid, que ainda atuará nesta rodada. O próximo adversário dos catalães será o Milan, quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. No Campeonato Espanhol, a equipe volta a campo no próximo sábado, diante do Sevilla.

Se a fase do Barça é boa, a de Messi é melhor ainda. Seu primeiro gol deste sábado foi o 300.º em 365 jogos oficiais pela equipe. Além disso, o argentino marcou pela 14.ª rodada consecutiva do Espanhol e chegou a 37 gols na competição, artilheiro isolado com 13 gols a mais que Cristiano Ronaldo, segundo colocado. Os números do melhor do mundo não param por aí, e ele também chegou à incrível marca de 48 gols pelo clube na temporada.

Mesmo com Messi em campo, no entanto, foi o Granada que saiu na frente no placar. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Ighalo aproveitou bom passe de Nolito e, em posição irregular não marcada pela arbitragem, tocou para o gol vazio.

O resultado persistiu até o intervalo, mas logo na volta para o segundo tempo o Barcelona empatou. Fabregas bateu de fora da área e Toño, que vinha salvando o Granada até então, falhou e rebateu. Messi, sozinho, só empurrou para o gol, aos cinco minutos.

O empate animou o Barcelona, que foi para cima, mas a virada só saiu 23 minutos depois. Jordi Alba sofreu falta perto da área e Messi cobrou com perfeição, no canto direito de Toño. A partir daí o Granada passou a tomar conta do jogo e chegou com perigo com El-Arabi, López e Brahimi, mas o time catalão se fechou e conseguiu segurar a vitória.