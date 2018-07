Messi marca dois e Barcelona goleia mesmo sem Neymar

O Barcelona fez mais uma vítima no Campeonato Espanhol neste domingo. Em ritmo de treino, a equipe não foi brilhante, mas fez o suficiente para golear sem maiores dificuldades pelo Eibar por 4 a 0, fora de casa. Sem Neymar, suspenso, Messi foi o destaque ao marcar dois gols. Munir e Suárez completaram o placar.

O resultado deixou o Barcelona ainda mais tranquilo na liderança. Já são 11 pontos de vantagem para o Atlético de Madrid - 72 a 61 -, que ainda atua neste domingo. No próximo sábado, a equipe recebe o Getafe no Camp Nou. O Eibar, por sua vez, é o oitavo, com 36 pontos, e pega o Rayo Vallecano fora de casa também no sábado.

Neymar, suspenso, ficou assistindo ao jogo de casa e viu seu substituto mostrar serviço logo no início da partida. Com apenas sete minutos, Munir abriu o placar. Suárez recebeu lançamento pela direita e tocou no meio para o atacante, que finalizou sem dificuldade para a rede.

O gol tranquilizou o Barcelona, que viu Suárez perder duas boas oportunidades consecutivas. O Eibar respondeu e assustou com Ramis, que cabeceou perto do travessão aos 12 minutos. Já aos 32, foi Escalante quem levou perigo ao gol de Bravo em bela finalização.

Munir, então, mostrou que não é Neymar e perdeu grande oportunidade. Messi fez grande jogada pelo meio e deu de cavadinha para o atacante. De frente para o gol, ele tentou o passe para Suárez, exagerou na força e jogou ótima jogada para fora.

Mas o Barcelona tinha Messi, que fez o segundo aos 41 minutos. Munir tocou para o argentino na intermediária. Ele arrancou, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado para vencer o goleiro.

Com a vantagem, o Barcelona diminuiu o ritmo na etapa final e pouco criou, até que o Eibar decidiu ajudar os catalães. Aos 29 minutos, Messi recebeu dentro da área, tentou a finta, mas a bola tocou na mão de Ramis. O árbitro viu pênalti, que o próprio Messi bateu com cavadinha para ampliar.

Faltava o de Suárez, que quase marcou aos 36, de cabeça. Mas o uruguaio não perderia duas chances seguidas e apareceu aos 38 para marcar um golaço. Ele recebeu pelo lado direito da área, colocou entre as pernas do zagueiro e bateu cruzado, sem chance para o goleiro.

BETIS VENCE

Ainda neste domingo, o Betis se distanciou de vez da zona de rebaixamento ao derrotar o Granada por 2 a 0, com gols de N'Diaye e Rubén Castro no final da partida. O resultado levou a equipe a 34 pontos, em 11.º. Granada abre a zona de rebaixamento, em 18.º, com 26.