Messi marca dois e Barcelona vence outra no Espanhol

BARCELONA - O Barcelona segue passando por cima de seus adversários no Campeonato Espanhol, e o argentino Lionel Messi continua dando seu show particular a cada partida. Neste domingo, o melhor jogador do mundo marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 diante do Rayo Vallecano, no Camp Nou, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol. David Villa marcou o primeiro da equipe catalã e Tamudo descontou.

O resultado levou o Barcelona aos 74 pontos, na liderança da tabela, com vantagem confortável de 13 pontos para o Real Madrid, segundo colocado. Sábado que vem, a equipe volta a campo para enfrentar o Celta de Vigo, fora de casa. No mesmo dia o Rayo Vallecano, nono lugar, com 41 pontos, pega o Málaga em casa.

Se o Barcelona continua tranquilo na ponta, Messi segue encantando os torcedores. Neste domingo, ele chegou a 42 gols em 28 partidas deste Espanhol, na liderança isolada da artilharia. A última vez que o jogador esteve em campo e não marcou pela competição foi no dia 3 de novembro do ano passado, justamente diante do Celta, pela décima rodada.

Mas no primeiro gol do Barcelona neste domingo, Messi foi apenas o assistente. Aos 25 minutos, ele arrancou com a bola do meio de campo, puxando rápido contra-ataque, e tocou para David Villa na entrada da área. Sozinho, o atacante deslocou o goleiro para abrir o placar. Aos 40, a ordem se inverteu: Villa tocou para Messi bater forte e ampliar.

O time catalão não mudou sua forma de jogar no segundo tempo e fez o terceiro aos 12 minutos, em novo contra-ataque. Villa arrancou da defesa e tocou para Messi. No mano a mano com o lateral Arbilla, o argentino fez o que quis, passou pela esquerda e deu um toque de cobertura para marcar um lindo gol. Já aos 25, Tamudo recebeu cruzamento rasteiro, aproveitou a desatenção da zaga e descontou.

GRANADA E LEVANTE EMPATAM

Em outro jogo deste domingo pelo Campeonato Espanhol, o Granada, 16.º colocado, recebeu o Levante, 11.º, e ficou no empate por 1 a 1. Siqueira, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, mas Acquafresca, no início da etapa final, deixou tudo igual.