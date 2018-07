Messi marca duas vezes e Barcelona vence Real Madrid por 2x0

Os dois gols do atacante argentino, o segundo após uma brilhante arrancada no meio de vários marcadores, selaram um confronto tenso e violento no estádio Santiago Bernabéu, e deram ao Barcelona uma grande vantagem para o confronto da volta, no Camp Nou, na próxima terça-feira.

Messi aproveitou um cruzamento rasteiro de Ibrahim Afellay pela direita para superar o goleiro Iker Casillas e abrir o placar, a 14 minutos do final da partida. Onze minutos depois, Messi carregou a bola na perna esquerda e passou pelos marcadores até chutar, de direita, na saída do goleiro Iker Casillas, para fazer 2 x 0.

Mourinho foi expulso por reclamação após o brasileiro naturalizado português Pepe receber cartão vermelho do árbitro Wolfgang Stark, aos 16 minutos do segundo tempo, por falta em Daniel Alves.

Os ânimos já haviam ficado acirrados no intervalo, com jogadores e dirigentes se envolvendo numa confusão no túnel para os vestiários. O goleiro reserva do Barcelona José Manuel Pinto foi expulso nesse tumulto.

Um confronto entre o meia do Barça Seydou Keita e o zagueiro do Real Alvaro Arbeloa quando eles deixavam o campo parece ter iniciado a confusão, que foi rapidamente encerrada pelos seguranças e policiais.