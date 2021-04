Messi marca duas vezes e o Barcelona goleia o Getafe por 5 a 2 pelo Espanhol

Com dois gols de Lionel Messi, o Barcelona manteve suas esperanças de ganhar o título espanhol nesta temporada, ao vencer o Getafe, no Camp Nou, nesta quinta-feira, por 5 a 2. Com o resultado, o time catalão chegou aos 68 pontos, contra 70 do Real Madrid e 73 do líder Atlético de Madrid. Detalhe: os catalães jogaram 31 partidas, uma a menos que seus rivais.

O Barcelona foi extremamente ofensivo durante todo o jogo, o que causou algumas falhas no setor defensivo, proporcionando oportunidades para o limitado Getafe, apenas o 15º colocado na classificação da competição nacional, com 31 pontos.

Lançado por Busquets, logo aos oito minutos, Messi abriu o placar, mas o zagueiro Lenglet, contra, deu nova igualdade ao placar. Aos 28 minutos, o Barcelona voltou a ficar à frente na mesma moeda, ao ver o zagueiro Chakla também marcar contra.

Messi, artilheiro do campeonato com 25 gols, aumentou para 3 a 1 a vantagem do Barcelona, aos 33 minutos, após uma série de jogadas sem categoria por parte das duas equipes perto da área do Getafe. O argentino bateu de direita de primeira, a bola bateu na trave e na volta o camisa 10 emendou para o gol.

No segundo tempo, o Getafe diminuiu com Unal, ao cobrar pênalti, mas Ronald Araujo, aos 42, e Griezmann, de pênalti, aos 48, garantiram o 21º triunfo do Barcelona no Espanhol.

Outros dois jogos foram disputados pelo Espanhol nesta quinta-feira: Granada (8º, com 42 pontos) 4 x 1 Eibar (20º, 23) e Real Sociedad (5º, 50) 2 x 1 Celta (12º, 38).