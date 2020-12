Messi marca e Barcelona se reabilita no Espanhol; Real Sociedad retoma liderança

O craque argentino Lionel Messi decidiu mais uma vez para o Barcelona. Neste domingo, fez o gol da vitória por 1 a 0 contra o Levante, já na parte final da partida disputada no estádio Camp Nou, em Barcelona, que reabilitou o time depois de derrotas para Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, e Juventus, pela Liga dos Campeões da Europa.

O resultado positivo coloca o Barcelona na oitava posição na tabela de classificação, com 17 pontos. Ainda tem dois jogos a menos por ter tido um tempo maior de férias no início da temporada, mas a distância para os líderes ainda é grande: nove pontos.

Jogando em casa, o Barcelona dominou as ações e deixou o Levante acuado em seu campo de defesa. No primeiro tempo, com o atacante Griezmann, os catalães tiveram duas grandes oportunidades, mas o francês não aproveitou. A primeira saiu após grande passe de Messi e a segunda praticamente na pequena área.

Na etapa final, o roteiro dos 45 minutos iniciais se repetiu e o Barcelona continuou pressionando o Levante. Aos 30 minutos saiu o gol da vitória do time do técnico holandês Ronald Koeman. Após pressionar no campo de ataque, De Jong roubou a bola e para Messi. O argentino invadiu a área e soltou a bomba com o pé esquerdo para balançar as redes.

A desvantagem de nove pontos é para a Real Sociedad, que segue surpreendendo na competição. Neste domingo, o time da região do País Basco retomou a liderança mesmo ao empatar por 1 a 1 com o Eibar, em San Sebastian. Tem os mesmos 26 pontos do Atlético de Madrid, mas leva vantagem no número de gols marcados (23 a 21).

Fechando o G-4 - grupo que se classifica à próxima edição da Liga dos Campeões -, o Villarreal se manteve na quarta colocação, agora com 21 pontos, ao empatar por 1 a 1 com o Betis, em Sevilha. Por fim, o Granada derrotou o Elche como visitante por 1 a 0.