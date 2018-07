Messi marca e Barcelona vence o Atlético de Madrid por 2 a 1

MADRI - O Barcelona voltou a contar com a genialidade de Lionel Messi para vencer o Atlético de Madrid, por 2 a 1, neste domingo, fora de casa. A equipe catalã desta vez não teve facilidade, suou muito, mas conseguiu o resultado positivo, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol, com gol do argentino aos 36 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, o Barça ainda sonha com o título, já que está na segunda colocação, com 54 pontos, dez atrás do líder Real Madrid, que também venceu neste domingo. Na próxima rodada, os catalães enfrentam o Sporting Gijón, no Camp Nou, no sábado. Já o Atlético parou nos 32 pontos, está na nona colocação, e enfrenta o Sevilla, fora de casa, também no sábado.

Neste domingo, as duas equipes fizeram uma partida muito equilibrada e o Barcelona só saiu na frente aos 36 minutos do primeiro tempo. Messi arrancou pela intermediária e rolou para Fabregas na esquerda. O meia cruzou no pé de Daniel Alves, que só teve o trabalho de empurrar.

Logo após a volta para o segundo tempo, o Atlético empatou. Aos 4 minutos, após cobrança de escanteio da direita, Sergio Busquets desviou mal e a bola sobrou para o colombiano Falcao Garcia, que tocou de pé direito do bico da pequena área.

A partida se encaminhava para terminar empatada, mas aí o Barcelona contou com a estrela de Messi. O argentino aproveitou falta da ponta esquerda e, enquanto Courtois arrumava a barreira, bateu no ângulo esquerdo do goleiro, o que gerou muitas reclamações dos jogadores do Atlético. No entanto, a arbitragem validou o gol que deu a vitória ao time visitante.