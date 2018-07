Messi marca e se lesiona, mas Barça vence com recorde

ALMERÍA - O Barcelona conquistou neste sábado a sua sétima vitória em sete jogos neste Campeonato Espanhol, mas terminou o duelo no qual bateu o Almería por 2 a 0, fora de casa, com um grande motivo para ficar preocupado. Messi, autor do primeiro gol da partida, precisou sair de campo já aos 28 minutos do primeiro tempo por causa de uma lesão muscular sofrida em sua coxa direita.

O resultado obtido neste sábado fez o Barça também festejar o melhor início de Campeonato Espanhol de sua história, com suas sete vitórias em sete jogos. Cinco outros técnicos, entre eles Pep Guardiola e Tito Vilanova, conseguiram alcançar o máximo de seis triunfos seguidos em um começo de campanha na competição.

Com isso, o time catalão também se manteve na liderança do Espanhol, três pontos à frente do vice-líder Atlético de Madrid, que fará, ainda neste sábado, o clássico diante do Real Madrid. Já o Almería amarga a penúltima posição da tabela, com apenas três pontos ganhos. O Barça informou, por meio de nota publicada em seu site oficial, que Messi passará por exames neste domingo, quando o clube apontará a gravidade da lesão. O certo é que o astro é dúvida do Barça para o confronto desta terça-feira, diante do Celtic, na Escócia, pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O outro gol da vitória do Barça foi marcado pelo brasileiro Adriano, enquanto Neymar acabou sendo poupado pelo técnico Gerardo Martino e ficou apenas no banco, assim como outros titulares, como Xavi, iniciou a partida entre os reservas e substituiu Messi por causa da lesão sofrida pelo argentino. Messi abriu o placar da partida aos 21 minutos do primeiro tempo. Depois de boa jogada individual, o astro tabelou com Pedro e chutou da meia-lua com categoria no canto direito do goleiro adversário. Já o segundo gol do Barça saiu aos 9 minutos da etapa final, quando Xavi passou por um defensor na entrada da área e tocou na esquerda para Fábregas, que deu passe para Adriano entrar pelo meio e chutar de primeira para as redes.