Messi marca mais três e vira maior artilheiro da história do Barcelona

BARCELONA - Lionel Messi, de 24 anos, já é o maior artilheiro da história do Barcelona, um dos clubes mais tradicionais do mundo. Nesta terça-feira, o melhor do mundo foi mais uma vez brilhante. Marcou três gols, conduziu a vitória por 5 a 3 sobre o Granada, e chegou aos 234 gols em jogos oficiais pelo clube catalão. Com isso, superou César Rodríguez, atacante espanhol que atuou pelo Barcelona na temporada 1939/1940 e depois entre 1942 e 1955. Também passou Cristiano Ronaldo e assumiu a artilharia do Campeonato Espanhol. Como prêmio, levou a bola do jogo para casa.

Até segunda-feira, o Barcelona afirmava que César tinha 235 gols. Mas uma recontagem mostrou que ele na verdade havia balançado as redes 232 vezes em jogos oficiais. Com isso, ficou mais fácil para Messi chegar ao recorde. O argentino agora está com 34 gols na atual edição do Campeonato Espanhol, 54 entre todas as competições da temporada. Ele precisou de apenas 314 jogos para bater o recorde. César atuou em 40 partidas a mais.

O argentino começou o jogo desta terça-feira, pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol, como garçom. Logo com quatro minutos, ele recebeu cruzamento na área e, de cabeça, deu o passe para Xavi pegar de primeira e fazer bonito gol. Aos 17, empatou com César ao chutar cruzado desde a meia direita. A bola, rasteira, entrou sem chances de defesa para Julio César.

O Granada resolveu tentar estragar a festa e chegou ao empate no segundo tempo, com um gol de Mainz e outro do brasileiro Guilherme Siqueira, após um pênalti cometido por Daniel Alves.

Apenas seis minutos depois do empate, Messi voltaria a mostrar que a festa era dele no Camp Nou. Daniel Alves deu belo passe nas costas da zaga, o argentino dominou a bola na área, pensou na jogada, e encobriu o goleiro Júlio César, que, mesmo de pé, não conseguiu fazer nada para impedir mais um golaço.

O recorde já era de Messi, mas ele ainda queria mais. Aos 38, recebeu de Xavi e chutou. O goleiro até defendeu, mas deu rebote para Tello fazer o quarto. O quinto, porém, voltaria a ser de Messi. Em mais uma boa assistência de Daniel Alves, o argentino recebeu na área, deixou Júlio César no chão e marcou outro golaço, o terceiro dele no jogo, o 234.º com a camisa do Barcelona. No fim, Daniel Alves ainda faria outro pênalti e seria expulso. Siqueira deu uma cavadinha, enganou Valdés, e fez o terceiro, fechando o placar em 5 a 3.

O resultado fez o Barcelona diminuir para cinco pontos a distância em relação ao Real Madrid. O líder do Espanhol, porém, ainda joga por esta 29.ª rodada, na quarta, fora de casa, contra o Villarreal.

MAIS ESPANHOL

Também nesta terça-feira, o Osasuna recebeu o Getafe em Pamplona e não saiu de um empate sem gols. Com o resultado, se manteve na sexta colocação, com 40 pontos, perdendo a chance de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.