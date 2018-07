Messi marca, mas Athletic Bilbao vence o Barcelona na Copa do Rei

O Athletic Bilbao venceu o Barcelona por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio de San Mamés, pela segunda fase da Copa do Rei. O resultado já surpreende por si só, pois o time basco venceu o catalão apenas uma vez nos 11 confrontos anteriores, mas é ainda mais relevante por conta da situação da equipe da casa ao final do jogo, sem dois jogadores expulsos na partida.

O triunfo dá a vantagem do empate ao time de Bilbao na partida de volta, que acontece na próxima quarta-feira, no Camp Nou. Na ressaca das festas de final de ano, o Barcelona viu cair uma invencibilidade que já durava 11 partidas (dez oficiais e um amistoso) - a última derrota aconteceu no dia 1.º de novembro, para o Manchester City, na Liga dos Campeões.

Em campo, o Barcelona entrou com força máxima, trio de ataque formado por Messi, Suárez e Neymar, mas não conseguiu exercer a superioridade esperada. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Athletic Bilbao abriu o placar após erro de passe de Iniesta. Raúl García cruzou e Aduriz, que havia iniciado a jogada, cabeceou para as redes. Logo em seguida, os donos da casa conseguiram ampliar. Iñaki Williams recebeu passe de Aduriz pelo lado direito e bateu firme para fazer 2 a 0.

Na segunda etapa, o Barcelona resolveu sair para o jogo e conseguiu descontar logo aos sete minutos. Pelo lado esquerdo, Lionel Messi cobrou falta com maestria, o goleiro Gorka Iraizoz Moreno se esticou todo e conseguiu espalmar a bola no travessão, mas ela caiu somente o suficiente para ultrapassar a linha de gol.

O time catalão, então, passou a tomar conta do jogo, mas não conseguiu furar o sólido bloqueio basco. Neymar infernizava os rivais e cavou duas expulsões rivais. Aos 29 e aos 35, Raúl García e Ander Iturraspe, respectivamente, levaram o segundo amarelo por faltas no brasileiro.

Mesmo com a superioridade de 11 contra nove atletas nos últimos dez minutos, o Barcelona não conseguiu buscar o empate. Agora o time catalão terá de reverter a desvantagem em casa na próxima semana.