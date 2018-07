Messi marca na vitória do Barça e fecha ano com 91 gols

VALLADOLID - Lionel Messi voltou a marcar na vitória do Barcelona por 3 a 1 diante do Valladolid, neste sábado, pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, o argentino chegou ao 91.º gol no ano de 2012, aumentando seu recorde, e o time catalão voltou a colocar nove pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid na liderança da competição.

O Barcelona chegou a 49 pontos, contra 40 do Atlético, no último jogo antes da pausa no Campeonato Espanhol para o fim do ano. O time catalão só volta a campo no dia 6 de janeiro, quando fará o clássico local diante do Espanyol, no Camp Nou. Já o Valladolid, 11.º, com 22 pontos, enfrenta o Celta de Vigo fora de casa, também no dia 6.

Antes do início da partida deste sábado, os jogadores do Barcelona prestaram uma homenagem ao técnico Tito Vilanova, que foi operado na quinta-feira para retirada de um tumor na glândula parótida. Eles entraram em campo vestindo uma camiseta com os dizeres em catalão "Seny, pit i collons", algo como "Sabedoria, peito e coragem", frase sempre dita pelo treinador.

Com a bola rolando, o Barcelona mostrou superioridade desde o primeiro minuto, mas enfrentava dificuldades para penetrar na retranca do Valladolid. Desta forma, o primeiro gol saiu somente no final do primeiro tempo, depois que Jordi Alba avançou pela esquerda e cruzou para Xavi completar.

Aos 15 minutos da etapa final, apareceu a genialidade de Lionel Messi, que dominou na intermediária, ameaçou bater, mas passou entre as pernas do zagueiro adversário. Então, tocou cruzado para marcar seu 91.º gol em 2012, seis a mais do que o antigo recorde de Gerd Müller, em 1972.

Com a vantagem de dois gols, o Barcelona relaxou e permitiu que o Valladolid diminuísse com Guerra, aos 44 minutos. Antes do apito final, Tello arrancou da intermediária, aproveitou falha do zagueiro e, de frente para o goleiro, selou o placar.

MALLORCA VENCE BETIS

No outro jogo já encerrado deste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Mallorca surpreendeu o Betis, mesmo fora de casa, e venceu por 2 a 1, de virada. O resultado tirou a equipe da zona do rebaixamento, deixando-a em 15.º, com 16 pontos. Já o Betis é o quinto, com 28.