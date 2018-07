Messi marca no fim e garante empate da Argentina com México

Um golaço de Lionel Messi aos 44 minutos do segundo tempo evitou que a seleção da Argentina saísse de campo derrotada no seu último amistoso antes da estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na noite de terça-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, o astro do Barcelona anotou o gol que assegurou o empate por 2 a 2 com o México. Assim, chegou aos 49 com a camisa da Argentina e ficou a sete de igualar o recorde de Gabriel Batistuta, o maior artilheiro da história da seleção.

Na jogada, Messi foi lançado por Sergio Agüero, dominou a bola no peito entrando na grande área adversária e finalizou com um voleio, concluindo a reação da seleção da Argentina, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 e só marcou o seu primeiro gol aos 40 minutos da etapa final, com Agüero, após passe de Lavezzi.

O México abriu o placar do amistoso aos 19 minutos do primeiro tempo, com o pênalti convertido por Javeir Chicharito Hernández, após Nicolás Otamendi derrubar Israel Jiménez na grande área. O segundo gol mexicano foi marcado em um disparo de Héctor Herrera aos 25 minutos da etapa final.

O duelo serviu como preparação para compromissos importantes das duas seleções no próximo mês, quando o México vai duelar com os Estados Unidos por uma vaga na Copa das Confederações de 2017, enquanto a Argentina abrirá a sua participação nas Eliminatórias diante do Equador.

OUTROS AMISTOSOS

Também na noite de terça-feira, a seleção do Uruguai perdeu para a Costa Rica por 1 a 0 em amistoso disputado na cidade de San José. O único gol da partida foi marcado por Bryan Ruiz, de cabeça, aos sete minutos do primeiro tempo. Os uruguaios não contaram com os atacantes Cavani e Luis Suárez.

Esta foi a terceira vez seguida que o Uruguai tropeçou diante da Costa Rica - perdeu por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2014 e empatou por 2 a 2 em amistoso em novembro do ano passado. Após perder para o Brasil no primeiro jogo sob o comando de Oscar Ramírez, a seleção costarriquenha triunfou, encerrando um jejum de 11 jogos sem vitórias.

Em Harrison, nos Estados Unidos, as seleções de Colômbia e Peru empataram por 1 a 1. Carlos Bacca abriu o placar para os colombianos aos 37 minutos do primeiro tempo e Jefferson Farfán igualou ao converter pênalti aos 44 da etapa final. As duas equipes voltarão a se enfrentar em outubro, na Colômbia, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.