Messi marca quatro, Paulinho brilha como titular e Barcelona goleia o Eibar

O Barcelona não tomou conhecimento do Eibar nesta terça-feira e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol ao golear por 6 a 1. Sem seus dois escudeiros da temporada passada - Neymar e Luis Suárez, poupado -, Lionel Messi teve em Paulinho um novo parceiro para embalar o time catalão ao triunfo no Camp Nou com mais uma atuação de gala.

Messi foi o grande destaque da goleada, com quatro gols, mas Paulinho também mereceu aplausos das arquibancadas lotadas. Em sua primeira partida como titular do Barcelona, o volante foi aquele da seleção de Tite, também deixou sua marca e mostrou uma inesperada sintonia com o argentino para espantar as dúvidas em torno de sua contratação.

Com a dupla inspirada, o Barcelona não teve dificuldade para disparar na ponta do Campeonato Espanhol, agora com 15 pontos em cinco partidas. No sábado, o time catalão visita o Girona. Já o Eibar parou nos seis pontos, na 13.ª colocação, e vai receber o Celta de Vigo no domingo.

Apesar da goleada, o Eibar deu um susto logo no início e teve grande chance para marcar aos três minutos. Enrich foi lançado, aproveitou cochilo da defesa e arrancou sozinho, mas bateu mal e facilitou para Ter Stegen. Aos nove, Inui arriscou da entrada da área e exigiu outra boa defesa do goleiro alemão.

O Barça só reagiu aos 19 minutos, quando abriu o placar. Semedo tabelou com Iniesta e foi empurrado por Gálvez na disputa pela bola. O juiz marcou pênalti, que Messi bateu com categoria no canto direito para abrir o placar.

O gol deu tranquilidade para o Barça. Aos 36 minutos, após boa troca de passes pela direita, a bola chegou em Messi, que bateu da entrada da área e exigiu grande defesa de Dmitrovic. Na cobrança de escanteio de Deulofeu, Paulinho subiu sozinho no meio da área e cabeceou firme para fazer o segundo.

O segundo tempo veio e com ele, o show da dupla formada por Paulinho e Messi. Aos oito minutos, o brasileiro recebeu passe no meio de campo e, com muita inteligência, deixou a bola passar para o argentino, que cortou a marcação e bateu firme para ótima defesa do goleiro. Mas a sobra ficou com Denis Suárez, que dominou e marcou o terceiro.

O Eibar marcou seu gol de honra aos 11, quando Juncá cruzou da esquerda, Enrich apareceu nas costas de Piqué e desviou para a rede. Mas o Barcelona voltou a contar com a genialidade de Messi para fazer o quarto dois minutos depois. O argentino recebeu de Busquets, balançou diante da zaga e tocou com muita categoria, sem força, no canto direito do goleiro.

O Barcelona encontrava muito espaço para atuar e marcaria mais um aos 16 minutos. Messi tabelou com Paulinho pela direita, recebeu de volta na área e tocou na saída do goleiro. Aos 41, o argentino ainda fez seu quarto para selar o placar, ao receber de Vidal na área e deslocar Dmitrovic. Nono gol em cinco rodadas do craque, artilheiro isolado do Espanhol.