Messi marca seu 600º gol, Barcelona bate Atlético de Madrid e se aproxima do título

O torcedor que foi ao Camp Nou viveu um dia histórico neste domingo. Em duelo decisivo para o Campeonato Espanhol, válido pela 27ª rodada, o Barcelona superou o Atlético de Madrid por 1 a 0 e se aproximou do título da competição. E teve mais: Messi marcou de falta e chegou ao gol de número 600 em sua gloriosa carreira.

Se o Atlético de Madrid ganhasse, a diferença entre líder e vice despencaria para dois pontos. Mas, com a derrota, o Barcelona chegou aos 69, abriu oito de vantagem e ficou mais próximo do título.

A partida deste domingo era encarada como uma decisão antecipada do Campeonato Espanhol. O técnico Ernesto Valverde, assim, apostou em uma escalação ofensiva, com Rakitic e Iniesta na armação, além de Philippe Coutinho, Messi e Luis Suárez formando o trio de ataque. Pior para Paulinho, que foi para o banco.

O duelo, contudo, começou em ritmo lento. O Barcelona até controlava a posse de bola, mas tinha dificuldades para superar a boa marcação do Atlético de Madrid. Foi quando, então, novamente, apareceu a genialidade de Messi.

Depois de sofrer falta, o próprio argentino foi para a cobrança aos 26. Bateu com classe, por cima da barreira, no canto. Oblak ainda tocou nas bola, mas não teve o que fazer. Ela entrou no ângulo e sacramentou o gol de número 600 de Messi como profissional.

O Barcelona seguiu com certo domínio após o gol. Nem mesmo uma contusão de Iniesta - que deixou o campo para a entrada de André Gomes - mudou o panorama. O Atlético de Madrid até buscou acelerar no segundo tempo, mas sofria para criar.

Enquanto Griezmann e Diego Costa se movimentavam e tentavam algo diferente, sem sucesso, o Barcelona era mais efetivo. Chegou a fazer o segundo com Suárez, mas o árbitro assinalou impedimento. Gameiro também teve pouco depois um gol anulado pela mesma razão. Assim, o time catalão segurou a boa vitória, aproximou-se do título e consagrou a noite de Messi.

Ainda neste domingo, jogando em casa, o Levante até saiu na frente contra o Espanyol, mas levou o empate já nos acréscimos, marcado pelo atacante brasileiro Léo Baptistão. O resultado de 1 a 1, aliás, causou a demissão do técnico Juan Ramon Lopez Muniz. Seu substituto será Paco López, treinador do Atlético Levante, a equipe B do clube.