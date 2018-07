Messi marca três, Neymar fecha goleada e Barcelona dorme líder

Mesmo se dando ao luxo de poupar Daniel Alves, Iniesta, Busquets e Mascherano, o Barcelona sobra. Neste sábado, o trio de ataque voltou a funcionar muito bem, desta vez abastecido por Arda Turan, o Barça goleou fácil o Granada por 4 a 0 e reassumiu a ponta do Campeonato Espanhol. Messi fez três gols e Neymar fechou a conta no finalzinho.

Recuperado do empate contra o Espanyol no dérbi do fim de semana passado, quando seu ataque passou em branco, o Barcelona desta vez criou diversas chances de marcar. Messi balançou as redes três vezes, mas não precisou de muito esforço para isso. Recebeu passes açucarados de Turan e Suárez para marcar os dois primeiros e anotou o terceiro num rebote.

Com seu 33 ''triplete'' (como os espanhóis chamam o fato de marcar três gols numa partida) pelo Barcelona, Messi abre 2016 justificando por que é o grande favorito para receber sua quinta Bola de Ouro da Fifa na próxima segunda-feira. A entidade deixou escapar em seu site oficial o que seria o resultado da premiação, com vitória de Messi. Neymar e Cristiano Ronaldo são os outros finalistas.

Com o fim da proibição de contratar, o Barcelona enfim pode estrear Arda Turan, ex-Atlético de Madrid, no Campeonato Espanhol. O turco, que no meio de semana jogou diante do Espanyol pela Copa do Rei, deu a assistência para o primeiro gol de Messi, aos 8 minutos. Cruzou rasteiro e o argentino deu leve resvalo para tirar do goleiro.

O próprio Turan poderia ter feito o segundo, não fosse um desarme perfeito do ex-são-paulino Dória, que fez boa partida pelo Granada, apesar da goleada. No segundo gol, ele não tinha muito o que fazer. Neymar inverteu para Suárez, que tocou de primeira, antes de a bola cair no chão, e clareou para Messi empurrar para o gol vazio.

A perfeição que sobrou no passe faltou para o uruguaio fazer o terceiro em lance que ele chegou a driblar o goleiro. Também Neymar teve boas chances, desperdiçadas. Aos 13 do segundo tempo, fez ótima jogada pela esquerda e, cara a cara com o goleiro, acertou a trave. Messi pegou o rebote de bico e fez o terceiro.

No fim do jogo, Neymar deixou o dele. Suárez cruzou da direita, Messi ficou parado para não pegar a bola em situação de impedimento e ela caiu para o brasileiro, que dominou com tranquilidade e fez, em jogada típica de pelada.

Com a vitória, o Barcelona foi aos 42 pontos, contra 41 do Atlético de Madrid. A equipe da capital ainda joga nesta 18.ª rodada do Campeonato Espanhol - pega o Celta fora de casa no domingo. De qualquer forma, os dois times têm o mesmo número de partidas (17), já que o Barça tem um jogo a fazer, adiado por conta da participação dos catalães no Mundial de Clubes.