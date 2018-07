Messi marca três e Barcelona vence em jogo de nove gols pelo Espanhol

LA CORUÑA - Em uma grande exibição das duas equipes, o Barcelona abriu 3 a 0 de vantagem, permitiu a reação do adversário, mas venceu o Deportivo La Coruña em jogo que teve nove gols, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. No fim, Messi fez a diferença ao marcar três vezes e garantiu a vitória dos catalães por 5 a 4, mesmo atuando no estádio Riazor.

O resultado fez o Barcelona se isolar provisoriamente na liderança da tabela, com 22 pontos, três a mais que o Atlético de Madrid, que ainda joga na rodada. Na próxima rodada, o adversário será o Rayo Vallecano, sábado que vem, fora de casa. Já o La Coruña segue na zona de rebaixamento, com seis pontos, e buscará a reabilitação diante do Celta de Vigo, também no próximo sábado.

O time catalão não tomou conhecimento do adversário no início do jogo e logo abriu 3 a 0. O primeiro foi de Jordi Alba, aos três minutos, após lindo passe de Fabregas. Tello, em jogada individual, ampliou aos oito, e Messi, aos 18, fez o terceiro.

Foi então que o La Coruña acordou. Aos 27 minutos, o árbitro deu pênalti duvidoso de Mascherano em Riki - o lance aconteceu muito próximo à linha da grande área - e Pizzi converteu. Dez minutos depois, Bergantiños aproveitou sobra de bola, bateu e contou com ajuda de Victor Valdés para marcar o segundo.

Aos 44 minutos, Messi marcou seu segundo, o quarto do Barcelona, e parecia que colocaria um fim na reação do La Coruña. Mas logo na volta para o segundo tempo, Pizzi acertou bela cobrança de falta e voltou a diminuir a diferença.

O La Coruña se empolgou, foi para cima e ainda conseguiu a expulsão de Mascherano. Mas mesmo com um a menos, o Barcelona tinha Messi, que marcou mais um belo gol aos 33 minutos. Nem mesmo o gol contra bizarro de Jordi Alba, que tocou por cobertura ao tentar impedir que o atacante adversário chegasse na bola, impediu a vitória dos catalães.

VALENCIA TAMBÉM VENCE - Em outro jogo disputado neste sábado, o Valencia estava perdendo para o Athletic Bilbao até os 43 minutos do segundo tempo, mas conseguiu a virada e venceu por 3 a 2. Soldado, Tino Costa e Valdez marcaram para o oitavo colocado do Espanhol, enquanto Aduriz, duas vezes, fez para o 16.º.