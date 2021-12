Messi manda emocionante mensagem ao amigo Agüero após atacante anunciar aposentadoria

Agüero deixou o Manchester City rumo ao Barcelona para jogar ao lado do amigo Lionel Messi. Não conseguiu repetir em um clube a parceria da seleção argentina com a surpreendente saída do astro para o PSG. Nesta quarta-feira, após a confirmação da aposentadoria forçada, o camisa 10 fez uma bela homenagem ao amigo atacante em mensagem emocionante de despedida. Outros jogadores também postaram mensagens de apoio.

"Praticamente toda uma carreira juntos, Kun... Vivemos momentos muito bonitos e outros nem tanto, mas todos nos uniram cada vez mais e nos tornaram mais amigos. E vamos continuar vivendo juntos fora do campo. Com a grande alegria de erguer a Copa América tão pouco atrás, com todas as conquistas que você conquistou na Inglaterra...", iniciou seu post, Messi.

"A verdade é que dói muito ver como você tem que parar de fazer o que mais gosta por causa do que aconteceu. Certamente você continuará sendo feliz porque é uma pessoa que transmite felicidade e nós que o amamos estaremos com você", garantiu. "Agora começa uma nova etapa da sua vida e estou convencido de que você vai vivê-la com um sorriso e com toda a ilusão que coloca em tudo. Tudo de bom nesta nova etapa! Eu te amo muito amigo, vou sentir muita saudade de estar com você em campo, de quando estivemos juntos com a seleção..."

A comoção pela aposentadoria do goleador que fez história no Manchester City foi grande e ex-companheiros também fizeram questão de prestar homenagem a Agüero.

"Estou triste por ver você se aposentar hoje, mas também estou animado com o seu futuro. Você tem muito a oferecer ao jogo. Você vai continuar sendo um dos maiores", escreveu o ex-capitão do City, Yayá Touré. O belga Kevin de Bruyne, também companheiro de City, definiu o argentino como lenda. "Um dos melhores atacantes de todos os tempos. Desejo tudo de melhor para a futura lenda. Te vejo em breve."

Até mesmo os rivais se solidarizaram com o argentino. "Foi uma honra competir diante de um jogador como você, Kum Agüero, um dos melhores do mundo. Muita sorte para vocês e para sua família", postou o Real Madrid.

"Querido Agüero, essas são as circunstâncias mais injustas que existem. Parabéns por sua incrível carreira, muito ânimo e vá desfrutar do que verdadeiramente importa, a vida", enfatizou o zagueiro Sérgio Ramos, hoje no PSG.