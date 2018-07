Messi mudará de posição na seleção argentina, diz técnico

O técnico Gerardo Martino confirmou nesta terça-feira que Lionel Messi vai mudar sua posição no esquema tático da seleção argentina e ampliou o mistério se Carlos Tevez será titular no amistoso contra a Croácia.

Após três anos fora da seleção, Tevez voltou a ser convocado para o jogo de quarta-feira contra a Croácia, em Londres, e contra Portugal na próxima semana, em Manchester. Mas Martino mantém sigilo sobre a formação da equipe, apesar de se tratarem de amistosos.

A chegada de Tevez soma-se às presenças de Gonzalo Higuaín e Sergio Aguero no ataque, por isso Martino tentará explorar todo o potencial de Messi em outro setor do campo onde possa explorar melhor sua habilidade com o pé esquerdo. "Decidimos que Messi jogue pelo lado extremo direito, decidimos que jogue ali porque teríamos um quarto nove", disse Martino em uma conferência de imprensa em Londres.

Mas o treinador não quis dizer se Tevez, atacante da Juventus e um dos destaques do futebol italiano, vai sair jogando contra a Croácia. "Sempre a ideia é que os jogadores possam participar e ele (Tevez) está nesse pensamento, não sabemos se ele vai jogar desde o início ou entrar no jogo, só quarta-feira vamos decidir", afirmou o técnico, conhecido como "Tata".

A ausência de Tevez na seleção do técnico Alejandro Sabella, que chegou à final da Copa do Mundo, criou suspeitas na imprensa argentina, que apontou um possível mau relacionamento entre o ex-atacante do Corinthians e Messi.

Nos últimos dias, Tevez e Messi apareceram sorridentes em momentos de recreação na concentração. "Na verdade, para mim, não é algo surpreendente, não esperava algo contrário. Até três meses atrás eu não estava alheio às coisas que foram ditas, mas, sendo profissional, tinha minhas próprias ideias e conclusões e estavam sempre longe dos comentários que existiam, mas agora que estou dentro, posso corroborar o que eu pensava", disse Martino.

Sobre a fase da seleção, Martino afirmou que ainda precisa desenvolver a ideia de equipe que ele quer. "Neste ciclo a coisa mais importante é nos estabelecer como uma equipe, ter uma ideia e executá-la, porque o que mais me interessa é que a equipe possa sustentar uma ideia de jogo durante o maior tempo possível", disse ele.

"Queremos uma equipe com boa movimentação, boa elaboração, profunda, mas equilibrada na defesa, que faz pressão à frente", completou.