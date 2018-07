Messi nega que pediu aumento e ataca dirigente do Barcelona

BARCELONA - Na Argentina desde o final do mês passado e em fase final de recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda, Lionel Messi criticou de forma contundente o vice-presidente de finanças do Barcelona, Javier Faus, que em recentes declarações deixou nas entrelinhas a impressão de que o astro argentino cobrou a renovação do seu contrato com uma suposta intenção de aumentar os seus salários no clube espanhol.

O dirigente chegou a dizer que não entendia a razão para que o argentino tivesse o suposto desejo de melhorar o acordo firmado com o clube, pois isso já havia ocorrido em renovação recente, fechada em fevereiro deste ano, quando selou compromisso para seguir defendendo o time até 30 de junho 2018.

Ao ser questionado sobre o assunto pela emissora de rádio espanhola RAC1 se pediu por uma nova renovação de contrato, Messi respondeu: "O senhor Faus é uma pessoa que não sabe nada de futebol. Quer comandar o Barcelona como se fosse uma empresa, e não é. O Barcelona é um dos maiores times do mundo e merece ser representado pelos melhores dirigentes também".

Depois, Messi foi enfático ao garantir que em nenhum momento sequer cogitou a possibilidade de pedir um novo contrato. "Quero lembrar que nem eu e nem ninguém em meu entorno pediu aumento e nem renovação, e ele (Faus) sabe disso muito bem", disse o atacante.

Messi foi liberado pelo Barça para encerrar a recuperação de sua lesão muscular em solo argentino, onde está realizando uma espécie de pré-temporada para também retomar a condição física perdida pelo longo tempo afastado dos gramados. O jogador se machucou no dia 10 de novembro, durante partida contra o Betis, em Sevilha, pelo Campeonato Espanhol.