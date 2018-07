Messi, Neymar e Daniel Alves voltam a treinar com o Barcelona

Findadas as festas de fim de ano, Messi, Neymar e Daniel Alves estão de volta ao Barcelona. Os três jogadores, que foram liberados para passar o Natal e o Réveillon em seus respectivos países, se apresentaram na noite desta sexta-feira ao técnico Luis Enrique e já treinaram na Ciudad Deportiva.

Diferente do Campeonato Inglês, o Espanhol para durante as festas de fim de ano. A competição será retomada neste fim de semana e a expectativa é que Messi e Neymar fiquem à disposição do técnico Luis Enrique para jogar diante da Real Sociedad, domingo, em San Sebastián, no País Basco.

Daniel Alves até treinou com os companheiros nesta sexta-feira, mas ele segue vetado pelo departamento médico. Em dezembro, ele sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e agora está em fase final de recuperação.

Outro desfalque do técnico Luis Enrique para jogar em San Sebastián é o zagueiro belga Thomas Vermaelen, que passou por cirurgia. A equipe volta a treinar neste sábado e viaja no domingo mesmo para o País Basco.