Messi ofusca o frustrado Cristiano Ronaldo novamente

O português criticou a tática de seu time após a derrota de 2 x 0 na partida de ida da semifinal, e seu único consolo é que o Real será forçado a atacar na partida de volta de terça-feira se quiser ter alguma chance de chegar à final.

A Ronaldo, cujo 42o gol em todas as competições este ano deu ao Real uma vitória de 1 x 0 sobre o Barça na final da Copa do Rei na semana passada, só restou espumar de frustração com a abordagem defensiva de sua equipe.

"Não gosto disso, mas tenho que me adaptar porque é assim que é", disse o jogador mais caro do mundo aos repórteres.

Enquanto Ronaldo lutava, o Jogador do Ano Messi esteve à altura da ocasião, marcando dois gols após a expulsão de Pepe Guardiola, meio-campo do Real.

O argentino de 23 anos levou seu saldo de gols nesta temporada para 52 em todas as competições, incluindo inéditos 11 na Liga dos Campeões, com um belo chute no canto da trave e um segundo gol assombroso que deixou a defesa do Real prostrada.

Messi e Ronaldo são os únicos que marcaram gols até agora na série de quatro partidas clássicas disputadas ao longo de 18 dias.

Um pênalti para cada lado no empate de 1 x 1 pelo Campeonato Espanhol 10 dias atrás foi seguido pela cabeçada poderosa de Ronaldo na prorrogação na vitória da Copa do Rei, mas Messi fez a diferença na quarta-feira quando um Barcelona mais agressivo assumiu o controle do jogo.