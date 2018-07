Messi participa de parte do treino do Barcelona e segue como dúvida para sábado

A presença de Lionel Messi no próximo compromisso do Barcelona no Campeonato Espanhol ainda é uma incógnita, mas o técnico Luis Enrique ganhou alguma esperança nesta quarta-feira, quando o craque argentino participou da primeira parte do treinamento da equipe.

Após marcar o gol vitória da seleção argentina sobre o Uruguai, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, Messi ficou fora do compromisso desta terça, diante da Venezuela, por causa de dores no púbis. Assim, voltou mais cedo para a Espanha, com o intuito de tentar acelerar a sua recuperação.

Nesta quarta, então, participou da primeira parte do treinamento do Barcelona, depois realizando alguns trabalhos específicos. Assim, segue como dúvida para o duelo do próximo sábado, diante do Alavés, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

As novidades do treinamento foram as presenças de alguns jogadores que estavam defendendo suas seleções, como o croata Ivan Rakitic e atletas espanhóis, incluindo o recém-contratado Paco Alcácer, que foi adquirido junto ao Valencia nos últimos dias da janela de transferências e ainda não havia treinado no seu novo clube.

Sem vários jogadores à disposição, Luis Enrique precisou recorrer a atletas do time B do Barcelona para completar o treinamento. Assim, o zagueiro brasileiro Marlon, ex-Fluminense, voltou a trabalhar ao lado da equipe principal do Barcelona.