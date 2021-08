Messi participa de seu primeiro treino no PSG; Mbappé pode antecipar saída

Grande contratação do Paris Saint-Germain para esta temporada, Lionel Messi apareceu, nesta quinta-feira, no Camp des Loges, Centro de Treinamento do clube francês, para suas primeiras atividades, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais da equipe. O argentino foi filmado enquanto realizava treino físico no gramado. Os companheiros participaram de atividades com bola.

Na terça-feira, Messi assinou seu contrato por duas temporadas com o PSG após a confirmação de seu desligamento do Barcelona, clube pelo qual atuou durante toda a sua trajetória profissional. O craque argentino foi apresentado na quarta no estádio Parque dos Príncipes e reuniu inúmeros torcedores e veículos de imprensa.

Messi ainda não sabe a data de estreia. Ele precisa passar por recondicionamento físico por estar afastado dos gramados desde a final da Copa América, em que a Argentina derrotou o Brasil no Maracanã, no início do mês de julho. O clube parisiense já iniciou sua trajetória no Campeonato Francês, vencendo o Troyes, por 2 a 1. No sábado, às 16h, o compromisso será em casa com o Strasbourg, mas Messi ainda não estará em campo.

"Não sei ainda, acabo de voltar de férias, estava há um mês parado. Falei com o técnico. Acho que vou ter que fazer uma pré-temporada sozinho, treinar para poder jogar. Espero que seja o quanto antes, mas não posso te dar uma data. Não é uma decisão que não é minha. Mas a vontade existe", disse o argentino quando perguntado, em sua apresentação, sobre a estreia com a camisa do PSG.

Futuro de Mbappé

Uma das grandes referências da equipe francesa, Kylian Mbappé fez uma postagem nesta quinta-feira para desejar boas-vindas para Messi. Até então, o jogador não havia se manifestado. No Instagram, o francês postou uma foto ao lado do argentino no CT do time e escreveu: "Bem-vindo a Paris, Leo!".

A chegada do craque argentino, no entanto, pode acelerar o processo de saída de Mbappé. Ele já havia tratado internamente de sua intenção de deixar o PSG e agora perdeu sua posição de protagonismo na equipe.

Com contrato até metade de 2022, o francês tem o desejo de se transferir para o Real Madrid. O PSG não tem interesse em perdê-lo gratuitamente, sem recompensação financeira. Um acordo entre as três partes (clubes e jogador) deve antecipar sua mudança de Paris para Madrid. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, segunda-feira será data chave para o futuro de Mbappé. Ele quer comunicar publicamente seu anseio em mudar de clube.

Jovem, com apenas 22 anos e um currículo invejável (incluindo título de Copa do Mundo com a seleção francesa), Mbappé é avaliado como futuro melhor do mundo e líder de uma geração que buscará substituir à altura Messi e Cristiano Ronaldo, que estão no fim da carreira.

Na apresentação de Messi, o dono do PSG, Nasser Al Khelaifi, alfinetou Mbappé, que cobra a presença de outros grandes jogadores na equipe para buscar o tão sonhado título da Liga dos Campeões: "Acho que agora todos já sabem o futuro de Mbappé. Ele é parisiense, tem uma mentalidade que busca a vitória. Ele já disse que está feliz com essa chegada e disse que queria um time competitivo. Agora não há desculpa para mais nada", explicou./ Com informações da AFP