Messi participa de treino tático da Argentina e anima o técnico Edgardo Bauza

Lionel Messi se apresentou à seleção da Argentina com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Por isso, foi poupado no trabalho desta terça-feira pela manhã, no CT da AFA (Associação de Futebol Argentino), em Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires, e fez apenas atividades mais leves. À tarde, no entanto, participou normalmente de um treino tático e deixou o técnico Edgardo Bauza mais animado.

A Argentina receberá o Uruguai nesta quinta-feira, em Mendoza, e visitará a Venezuela, em Mérida, no próximo dia 6, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Além de Messi, também se integraram à seleção nesta terça Di María, Mascherano, Kranevitter, Gabriel Mercado, Mateo Musacchio e Ever Banega.

Messi participou do atividade tática no time que teve o setor ofensivo formado por Di María, Dybala e Lucas Pratto, em um indicativo de como pode começar em campo a Argentina no duelo contra o Uruguai.

O camisa 10 argentino se machucou na vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por 1 a 0, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Após os exames realizados, teve a lesão confirmada, mas foi liberado pelo departamento médico para se apresentar à seleção.

Se Messi realmente entrar em campo, será um problema a menos que o treinador terá que lidar em sua estreia pela Argentina. No início da semana, Edgardo Bauza confirmou os cortes do atacante Sergio Agüero e do meia Javier Pastore por lesão.

A Argentina ainda treinará nesta quarta-feira antes do clássico desta quinta, às 20h30 (de Brasília). Após seis rodadas, a equipe está na zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia, com 11 pontos, em terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas.