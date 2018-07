Messi pede cuidado ao Barcelona na Liga dos Campeões

Messi não quer saber de favoritismo do Barcelona na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o atacante argentino elogiou o Copenhague, adversário de quarta-feira, e pediu cuidado para que o time catalão não seja surpreendido na Espanha.

O Copenhague é o atual líder do Grupo D com seis pontos, dois na frente do Barcelona. "Será um confronto difícil. Nosso adversário venceu as duas últimas partidas (na Liga dos Campeões) e está na liderança. Estamos atentos a quem enfrentamos e sairemos desde o início para buscar a vitória", afirmou o argentino.

Embora o Barcelona ainda não tenha feito grandes apresentações na temporada, Messi elogiou o desempenho da equipe. "Sempre estivemos tranquilos, nunca tivemos dúvida alguma. Não nos saímos bem em algumas partidas em casa, mas diante do Valencia (vitória do Barcelona por 2 a 1, no sábado) mostramos que continuamos bem", garantiu.