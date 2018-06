Messi perde pênalti e Barça larga atrás do Espanyol nas quartas da Copa do Rei

O Barcelona viveu dia para esquecer nesta quarta-feira e largou atrás de seu rival Espanyol nas quartas de final da Copa do Rei. Com direito a pênalti perdido de Lionel Messi, o time de Ernesto Valverde viu o adversário marcar já no fim do segundo tempo para comemorar o triunfo por 1 a 0, no Estádio Cornellà-El Prat.

O resultado complicou o Barcelona na luta para ir às semifinais do torneio. Para buscar a classificação, o time precisará vencer por dois gols de diferença na partida de volta, na quinta-feira da semana que vem, no Camp Nou. Se devolver o placar de 1 a 0, levará a disputa para a prorrogação.

Apesar da derrota, a quarta-feira começou normal para o Barcelona, que arrancou nos primeiros minutos do clássico e perdeu boas chances. Aos sete minutos, Busquets arriscou de fora da área, a bola desviou e Diego López fez a defesa. Aos 24, Piqué aproveitou sobra e marcou, mas estava impedido.

O Espanyol só assustou uma vez no primeiro tempo, aos 29, em finalização de Gerard Moreno, mas a etapa inicial era mesmo do Barcelona. Aos 44, a equipe perdeu sua melhor chance antes do intervalo, quando Denis Suárez recebeu de Aleñá na área e errou o alvo.

Diante do equilíbrio com que começou a segunda etapa, Valverde decidiu mudar e levou a campo dois titulares que estavam no banco: Rakitic e Luis Suárez, nos lugares de Paulinho e Aleñá. O Barça melhorou e quase marcou aos nove minutos, em bela finalização de longe de Messi, que López voou para espalmar.

Aos 15 minutos, o Barça teve sua melhor oportunidade na partida. Sergi Roberto invadiu a área e caiu na disputa com Granero. Pênalti. Messi foi para a cobrança e chutou forte, no canto esquerdo de Diego López, que caiu e defendeu.

O lance embalou o Espanyol, que deixou a defesa e passou a assustar. Aos 37 minutos, quase inaugurou o placar em cobrança de falta de Navarro, que Cillessen espalmou. Até que aos 42, o time da casa definiu o resultado. Marc Navarro recebeu ótima enfiada na direita e cruzou no meio para Melendo, que chegou finalizando para a rede.

O Barcelona agora buscará se reerguer no domingo, quando visita o Betis, pelo Campeonato Espanhol, no qual é líder disparado. Um dia antes, o Espanyol recebe o Sevilla, pela mesma competição.