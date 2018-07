Messi pode bater recorde de gols do Campeonato Espanhol

Barcelona e Real Madrid entrarão em campo neste sábado para jogar pelo Campeonato Espanhol com a cabeça em outra coisa. E não é na rodada do meio de semana da Liga dos Campeões da Europa. Os dois só pensam no clássico que vão disputar no próximo sábado, em Madri. Enquanto o Real visitará o Levante, o Barça vai receber o Eibar.

A grande atração da partida de Barcelona será Lionel Messi. É bem verdade que o argentino sempre é uma grande atração, mas desta vez existe um motivo especial para ficar de olho no craque: ele está a três gols de superar o recorde do Campeonato Espanhol, estabelecido por Telmo Zarra.

Ídolo da torcida do Athletic Bilbao e autor de quatro gols na Copa do Mundo de 1950, Zarra balançou as redes 251 vezes no campeonato entre 1940 e 1955. Messi tem 249 e não parece improvável que ele marque três vezes contra o pequeno Eibar - ou pelo menos duas vezes para igualar o recorde.

Luis Enrique, técnico do Barça, deverá mandar a campo um time com algumas mudanças, pois seu objetivo é guardar energias para o jogo contra o Real - antes, na terça-feira, o time enfrentará o Ajax. Neymar, por exemplo, pode ficar no banco, mas Messi não deverá ser preservado pelo treinador.

O Real Madrid também jogará hoje sem sua força máxima. O atacante francês Benzema já foi vetado por motivos médicos e outros titulares deverão ser poupados. Cristiano Ronaldo, no entanto, provavelmente jogará. O português está em uma fase assombrosa, tendo marcado 13 gols em seis partidas disputadas na competição nacional.

Antes do clássico contra o Barça, o Real Madrid terá uma tarefa duríssima pela Liga dos Campeões da Europa. Na quarta-feira, o time vai enfrentar o Liverpool na Inglaterra.

INGLÊS

Líder do Campeonato Inglês, o Chelsea vai enfrentar nesta o Crystal Palace, fora de casa. Não deverá ser uma tarefa muito complicada para a turma de José Mourinho, já que o Crystal Palace ocupa apenas a 15.ª colocação da competição. A cinco pontos do Chelsea, o vice-líder Manchester City vai receber o Tottenham.