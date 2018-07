Messi prevê 'final totalmente diferente' em Londres

"A boa recordação de Roma já ficou para trás. A final de Wembley será totalmente diferente", afirmou o astro argentino, que evitou comparar o time atual do Manchester com o que foi batido pela equipe espanhola na decisão anterior entre os clubes. "Não sei se o United é mais forte ou menos que o de dois anos atrás. O que tenho claro é que será uma final muito equilibrada", acrescentou.

Messi, porém, analisou o estilo de jogo do atual Manchester, que ele disse ser parecido com o do Barcelona. "É uma equipe que, como a nossa, gosta de jogar com a bola, ir ao ataque e criar situações de gol", disse o craque, antes de elogiar a força defensiva do time inglês. "É uma defesa dura, com jogadores altos e com muita experiência, já que estão muitos anos jogando juntos. (O Manchester) Tem muitas virtudes e nesta semana tentaremos procurar seus defeitos, se tiverem, e estudar como explorá-los."

O argentino ainda destacou que está confiante na conquista do título no próximo sábado, tendo em vista a grande fase do Barcelona e o ótimo time que possui. "Sempre sinto que ganharemos todas as partidas. Confio nos meus companheiros. Estamos muito animados e se jogarmos como sempre e fizermos as coisas bem, ganharemos", analisou.