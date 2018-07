Messi prevê jogos decisivos para Argentina ir à Copa

"Não sei se nos classificamos se ganharmos as duas partidas, mas vai ser importante e daremos um passo muito grande. Primeiro temos que pensar na Venezuela, já que ganhar em casa é importante, independente do rival", afirmou o melhor jogador do mundo em coletiva de imprensa, nesta quinta.

Sobre o duelo diante da Bolívia, o argentino foi menos enfático, talvez ainda lembrando da última vez que as equipes se encontraram em La Paz pelas Eliminatórias. Na disputa por uma vaga no Mundial de 2010, os bolivianos golearam a seleção comandada por Maradona por 6 a 1. "Podemos ganhar da Bolívia", limitou-se a dizer Messi.

O atacante do Barcelona garantiu foco total no duelo com os venezuelanos, mas não conseguiu fugir das perguntas sobre o rival seguinte. "Não queremos pensar agora na Bolívia, sabemos que amanhã (sexta) teremos uma partida complicadíssima. Mas também sabemos que da última vez que fomos a La Paz foi um golpe muito forte e queremos mudar essa imagem. Foi terrível."

Diante da Venezuela, Messi não terá a seu lado Di María, suspenso, e Agüero, lesionado. "São dois jogadores importantes, mas isso é a seleção argentina e há outros de sobra para substituir. E sei que farão com muita vontade", garantiu o jogador.