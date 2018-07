Messi acredita que Argentina merece título da Copa América

Ao marcar um golaço de falta no primeiro tempo da vitória por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, na noite desta terça-feira, em Houston, nos Estados Unidos, Lionel Messi ajudou a Argentina a se garantir na final da Copa América Centenário e, de quebra, se tornou o maior artilheiro da história da seleção principal do seu país, com 55 bolas na rede.

O astro do Barcelona ultrapassou Batistuta, que marcou 54 vezes com a camisa nacional, e agora espera coroar seu feito histórico com um título que tiraria os argentinos de um jejum de 23 anos sem títulos com a seleção principal - o último foi o da Copa América de 1993.

Vice-campeã da Copa América no ano passado, quando caiu nos pênaltis diante do Chile, anfitrião da competição, a Argentina agora sabe que não pode deixar escapar mais esta grande chance, pois também vem de uma traumática derrota por 1 a 0 para a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

O rival na decisão de domingo será definido nesta quarta-feira, no duelo entre Chile e Colômbia, que se enfrentam a partir das 21 horas (de Brasília). E, independentemente de quem avançar, Messi aposta que será mais uma decisão muito difícil para os argentinos, que desta vez esperam confirmar o seu favoritismo. "Seja qual for o rival, vai ser complicado, mas para nós é uma nova oportunidade de podermos de consagrarmos com a seleção argentina", enfatizou.

Campeão olímpico pela Argentina em Pequim-2008, Messi não escondeu também a ansiedade pela conquista de sua primeira taça com a seleção principal ao dizer que "de uma vez por todas" finalmente espera ser campeão de uma competição com o time nacional, após a conquista de tantas outras escaparem. "Nós merecemos (o título) por todo o trabalho que temos realizado nestes anos", destacou.

Já ao comentar a passagem da Argentina para mais uma decisão, Messi exaltou a ótima campanha que vem sendo realizada pelo time nacional nesta Copa América Centenário, na qual estreou batendo o Chile por 2 a 1 e depois superou todos os seus adversários com facilidade. Após fechar a primeira fase derrotando o Panamá por 5 a 0 e a Bolívia por 3 a 0, goleou a Venezuela por 4 a 1 nas quartas de final e depois atropelou os Estados Unidos na semifinal.

"Era o objetivo quando chegamos aqui, voltar a jogar mais uma final, e conseguimos", afirmou o astro após a vitória sobre os norte-americanos. "A verdade é que desde o primeiro dia (de competição) fizemos coisas espetaculares e merecíamos", completou Messi, que também se disse "feliz por ter superado (o recorde de) Bati" ao se referir ao ex-atacante da equipe nacional.